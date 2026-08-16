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DOLO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DOLO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Dolomite (DOLO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Dolomite (DOLO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Dolomite ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DOLO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Dolomite ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Dolomite (DOLO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02441---0.37%+12.80%-21.39%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Dolomite

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Dolomite

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Dolomite จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 3
เป็นกลาง 8
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 8ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0242
0.02419
R2
0.02419
0.02418
R1
0.02418
0.02418
PP
0.02417
0.02417
S1
0.02416
0.02416
S2
0.02415
0.02416
S3
0.02414
0.02415

สัญญาณตลาด Dolomite

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.10M
$6.11 M
$6.22 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.23 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.23 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.29 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.29 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Dolomite

การไหลเข้าสุทธิราคา DOLOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.02
2026-08-15$0.04 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.02 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DOLO/USDT
$0.02441
$0.02441$0.02441
+19.30%
7.34M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DOLO เป็น USD

จำนวน

DOLO
DOLO
USD
USD

1 DOLO = 0.02441 USD

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