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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล DOGS รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล DOGS รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค DOGS (DOGS) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DOGS (DOGS) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ DOGS ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DOGS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ DOGS ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา DOGS (DOGS)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.00003444---5.80%-6.19%-36.52%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา DOGS

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DOGS

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ DOGS จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 1
เป็นกลาง 14
ซื้อ 11
Moving Averages:เป็นกลางขาย 0เป็นกลาง 7ซื้อ 7
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 7ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0000344
0.0000344
R2
0.0000344
0.00003439
R1
0.00003439
0.00003439
PP
0.00003439
0.00003439
S1
0.00003438
0.00003438
S2
0.00003438
0.00003438
S3
0.00003437
0.00003438

สัญญาณตลาด DOGS

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.03M
$13.39 M
$14.42 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.23 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.27 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.75 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.79 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน DOGS

การไหลเข้าสุทธิราคา DOGSUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.05 M0.00
2026-08-14-$0.09 M0.00
2026-08-13$0.04 M0.00
2026-08-12$0.06 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด DOGS (DOGS) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DOGS/USDT
$0.00003444
$0.00003444$0.00003444
-0.54%
1.50B (USDT)
DOGS/USDC
$0.00003437
$0.00003437$0.00003437
-0.63%
1.51B (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DOGS เป็น USD

จำนวน

DOGS
DOGS
USD
USD

1 DOGS = 0.00003444 USD

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