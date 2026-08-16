การวิเคราะห์ทางเทคนิค DOG GO TO THE MOON (DOG) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ DOG GO TO THE MOON ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DOG เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ DOG GO TO THE MOON ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา DOG GO TO THE MOON (DOG)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.0006139
|--
|-3.13%
|+1.72%
|-14.04%
กระแสเงินทุน DOG GO TO THE MOON
การไหลเข้าสุทธิราคา DOGUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-15
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.01 M
|0.00
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$0.0006139
$0.0006139$0.0006139
-1.03%
96.39M (USDT)
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