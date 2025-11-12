โทเคโนมิกส์ Delabs Games (DELABS)

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Delabs Games (DELABS)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Delabs Games (DELABS) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 4.06M
อุปทานรวม:
$ 3.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 750.30M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 16.23M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.02499
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.005258491735841942
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.005411
ข้อมูล Delabs Games (DELABS)

Delabs Games กำลังพลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกมใหม่ ด้วยการนำ IP จาก Web2 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มาสร้างเป็นเกมแนว mid-core ที่กล้าแตกต่าง ออกแบบมาเพื่อมือถือเป็นหลัก เชื่อมต่อสังคมในเกม และเสริมด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://delabs.gg/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

โทเคโนมิกส์ Delabs Games (DELABS): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Delabs Games (DELABS) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นDELABS สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น DELABS ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DELABS แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น DELABSกัน!

ประวัติราคา Delabs Games (DELABS)

การวิเคราะห์ประวัติราคา DELABS ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา DELABS

อยากรู้ว่า DELABS จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา DELABS ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

