Delabs Games โลโก้

ราคา Delabs Games(DELABS)

ราคาปัจจุบัน 1 DELABS เป็น USD

-0.33%1D
USD
Delabs Games (DELABS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:39:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Delabs Games (DELABS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.07%

-0.33%

+3.06%

+3.06%

ราคาเรียลไทม์ Delabs Games (DELABS) คือ $ 0.007158 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDELABS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.007147 และราคาสูงสุด $ 0.007326 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DELABS คือ $ 0.02049703623689548 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00694452878312584

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DELABS มีการเปลี่ยนแปลง -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Delabs Games (DELABS) ข้อมูลการตลาด

No.1411

25.01%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Delabs Games คือ $ 5.37M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 53.38K อุปทานหมุนเวียนของ DELABS คือ 750.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 3000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.47M

ประวัติราคา Delabs Games (DELABS) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Delabs Games ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00002369-0.33%
30 วัน$ -0.000477-6.25%
60 วัน$ -0.002622-26.81%
90 วัน$ -0.011292-61.21%
การเปลี่ยนแปลงราคา Delabs Games ในวันนี้

วันนี้ DELABS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00002369 (-0.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Delabs Games ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000477 (-6.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Delabs Games ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DELABS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.002622 (-26.81%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Delabs Games ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.011292 (-61.21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Delabs Games (DELABS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Delabs Gamesทันที

อะไรคือ Delabs Games (DELABS)

Delabs Games กำลังพลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกมใหม่ ด้วยการนำ IP จาก Web2 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มาสร้างเป็นเกมแนว mid-core ที่กล้าแตกต่าง ออกแบบมาเพื่อมือถือเป็นหลัก เชื่อมต่อสังคมในเกม และเสริมด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

Delabs Games มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Delabs Games ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบDELABSความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Delabs Games บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Delabs Games ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Delabs Games (USD)

Delabs Games (DELABS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Delabs Games (DELABS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Delabs Games

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Delabs Games ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Delabs Games (DELABS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Delabs Games (DELABS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DELABSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Delabs Games (DELABS)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Delabs Gamesใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Delabs Games บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

DELABS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Delabs Games(DELABS) เป็น VND
188.36277
1 Delabs Games(DELABS) เป็น AUD
A$0.01080858
1 Delabs Games(DELABS) เป็น GBP
0.0053685
1 Delabs Games(DELABS) เป็น EUR
0.0060843
1 Delabs Games(DELABS) เป็น USD
$0.007158
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MYR
RM0.02999202
1 Delabs Games(DELABS) เป็น TRY
0.30034968
1 Delabs Games(DELABS) เป็น JPY
¥1.088016
1 Delabs Games(DELABS) เป็น ARS
ARS$10.46485284
1 Delabs Games(DELABS) เป็น RUB
0.5672715
1 Delabs Games(DELABS) เป็น INR
0.63155034
1 Delabs Games(DELABS) เป็น IDR
Rp119.29995228
1 Delabs Games(DELABS) เป็น PHP
0.4233957
1 Delabs Games(DELABS) เป็น EGP
￡E.0.33900288
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BRL
R$0.03836688
1 Delabs Games(DELABS) เป็น CAD
C$0.00994962
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BDT
0.87599604
1 Delabs Games(DELABS) เป็น NGN
10.4191848
1 Delabs Games(DELABS) เป็น COP
$27.5307417
1 Delabs Games(DELABS) เป็น ZAR
R.0.12290286
1 Delabs Games(DELABS) เป็น UAH
0.30128022
1 Delabs Games(DELABS) เป็น TZS
T.Sh.17.587206
1 Delabs Games(DELABS) เป็น VES
Bs1.524654
1 Delabs Games(DELABS) เป็น CLP
$6.742836
1 Delabs Games(DELABS) เป็น PKR
Rs2.02829088
1 Delabs Games(DELABS) เป็น KZT
3.85043136
1 Delabs Games(DELABS) เป็น THB
฿0.23127498
1 Delabs Games(DELABS) เป็น TWD
NT$0.21896322
1 Delabs Games(DELABS) เป็น AED
د.إ0.02626986
1 Delabs Games(DELABS) เป็น CHF
Fr0.00565482
1 Delabs Games(DELABS) เป็น HKD
HK$0.05554608
1 Delabs Games(DELABS) เป็น AMD
֏2.74036872
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MAD
.د.م0.06606834
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MXN
$0.1317072
1 Delabs Games(DELABS) เป็น SAR
ريال0.0268425
1 Delabs Games(DELABS) เป็น ETB
Br1.08536754
1 Delabs Games(DELABS) เป็น KES
KSh0.92438412
1 Delabs Games(DELABS) เป็น JOD
د.أ0.005075022
1 Delabs Games(DELABS) เป็น PLN
0.02591196
1 Delabs Games(DELABS) เป็น RON
лв0.03120888
1 Delabs Games(DELABS) เป็น SEK
kr0.06699888
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BGN
лв0.01195386
1 Delabs Games(DELABS) เป็น HUF
Ft2.38275504
1 Delabs Games(DELABS) เป็น CZK
0.14931588
1 Delabs Games(DELABS) เป็น KWD
د.ك0.002190348
1 Delabs Games(DELABS) เป็น ILS
0.0232635
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BOB
Bs0.04946178
1 Delabs Games(DELABS) เป็น AZN
0.0121686
1 Delabs Games(DELABS) เป็น TJS
SM0.06613992
1 Delabs Games(DELABS) เป็น GEL
0.01946976
1 Delabs Games(DELABS) เป็น AOA
Kz6.52501806
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BHD
.د.ب0.002691408
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BMD
$0.007158
1 Delabs Games(DELABS) เป็น DKK
kr0.0458112
1 Delabs Games(DELABS) เป็น HNL
L0.18847014
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MUR
0.32447214
1 Delabs Games(DELABS) เป็น NAD
$0.12361866
1 Delabs Games(DELABS) เป็น NOK
kr0.07136526
1 Delabs Games(DELABS) เป็น NZD
$0.01231176
1 Delabs Games(DELABS) เป็น PAB
B/.0.007158
1 Delabs Games(DELABS) เป็น PGK
K0.03013518
1 Delabs Games(DELABS) เป็น QAR
ر.ق0.02605512
1 Delabs Games(DELABS) เป็น RSD
дин.0.71966532
1 Delabs Games(DELABS) เป็น UZS
soʻm87.29266896
1 Delabs Games(DELABS) เป็น ALL
L0.59440032
1 Delabs Games(DELABS) เป็น ANG
ƒ0.01281282
1 Delabs Games(DELABS) เป็น AWG
ƒ0.0128844
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BBD
$0.014316
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BAM
KM0.01195386
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BIF
Fr21.108942
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BND
$0.00923382
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BSD
$0.007158
1 Delabs Games(DELABS) เป็น JMD
$1.14835794
1 Delabs Games(DELABS) เป็น KHR
28.8628455
1 Delabs Games(DELABS) เป็น KMF
Fr3.027834
1 Delabs Games(DELABS) เป็น LAK
155.60869254
1 Delabs Games(DELABS) เป็น LKR
රු2.179611
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MDL
L0.1209702
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MGA
Ar31.95531624
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MOP
P0.057264
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MVR
0.1095174
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MWK
MK12.42707538
1 Delabs Games(DELABS) เป็น MZN
MT0.45746778
1 Delabs Games(DELABS) เป็น NPR
रु1.01099592
1 Delabs Games(DELABS) เป็น PYG
50.764536
1 Delabs Games(DELABS) เป็น RWF
Fr10.400574
1 Delabs Games(DELABS) เป็น SBD
$0.05891034
1 Delabs Games(DELABS) เป็น SCR
0.09784986
1 Delabs Games(DELABS) เป็น SRD
$0.28302732
1 Delabs Games(DELABS) เป็น SVC
$0.0626325
1 Delabs Games(DELABS) เป็น SZL
L0.12354708
1 Delabs Games(DELABS) เป็น TMT
m0.02512458
1 Delabs Games(DELABS) เป็น TND
د.ت0.02100873
1 Delabs Games(DELABS) เป็น TTD
$0.04860282
1 Delabs Games(DELABS) เป็น UGX
Sh24.938472
1 Delabs Games(DELABS) เป็น XAF
Fr4.022796
1 Delabs Games(DELABS) เป็น XCD
$0.0193266
1 Delabs Games(DELABS) เป็น XOF
Fr4.022796
1 Delabs Games(DELABS) เป็น XPF
Fr0.730116
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BWP
P0.10178676
1 Delabs Games(DELABS) เป็น BZD
$0.01438758
1 Delabs Games(DELABS) เป็น CVE
$0.6814416
1 Delabs Games(DELABS) เป็น DJF
Fr1.266966
1 Delabs Games(DELABS) เป็น DOP
$0.45839832
1 Delabs Games(DELABS) เป็น DZD
د.ج0.9298242
1 Delabs Games(DELABS) เป็น FJD
$0.01617708
1 Delabs Games(DELABS) เป็น GNF
Fr62.23881
1 Delabs Games(DELABS) เป็น GTQ
Q0.05483028
1 Delabs Games(DELABS) เป็น GYD
$1.49874204
1 Delabs Games(DELABS) เป็น ISK
kr0.873276

Delabs Games ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Delabs Games ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Delabs Games อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Delabs Games

วันนี้ Delabs Games (DELABS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DELABS เป็นUSD คือ 0.007158 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DELABS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DELABS เป็น USD คือ $ 0.007158 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Delabs Games คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DELABS คือ $ 5.37M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DELABS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DELABS คือ 750.30M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DELABS คือเท่าใด?
DELABS ถึงราคา ATH ที่ 0.02049703623689548 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DELABS คือเท่าไร?
DELABS ถึงราคา ATL ที่ 0.00694452878312584 USD
ปริมาณการเทรดของ DELABS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DELABS คือ $ 53.38K USD
ปีนี้ DELABS จะสูงขึ้นอีกไหม?
DELABS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DELABS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:39:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Delabs Games (DELABS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

