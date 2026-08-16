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การวิเคราะห์ทางเทคนิค DeepBook (DEEP) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DeepBook (DEEP) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ DeepBook ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DEEP เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ DeepBook ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา DeepBook (DEEP)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.013991---17.64%-18.86%-56.43%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา DeepBook

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DeepBook

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ DeepBook จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 6
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 2ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 4ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01395
0.01395
R2
0.01395
0.01394
R1
0.01394
0.01394
PP
0.01394
0.01394
S1
0.01393
0.01393
S2
0.01393
0.01393
S3
0.01392
0.01393

สัญญาณตลาด DeepBook

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$2.63 M
$2.64 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.14 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.14 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.54 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.57 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน DeepBook

การไหลเข้าสุทธิราคา DEEPUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.04 M0.01
2026-08-15$0.04 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13$0.10 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DEEP/USDT
$0.013991
$0.013991$0.013991
-2.41%
5.30M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DEEP เป็น USD

จำนวน

DEEP
DEEP
USD
USD

1 DEEP = 0.013991 USD

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