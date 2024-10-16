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ข้อมูลราคา DBR

DBR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DBR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DBR

โทเคโนมิกส์ DBR

การคาดการณ์ราคา DBR

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DBR คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค deBridge (DBR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค deBridge (DBR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ deBridge ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DBR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ deBridge ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา deBridge (DBR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01504--+5.61%-9.02%+9.14%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา deBridge

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DeBridge

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ DeBridge จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 14
เป็นกลาง 6
ซื้อ 6
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 2ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 4ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0152
0.01516
R2
0.01516
0.01513
R1
0.01514
0.01512
PP
0.0151
0.0151
S1
0.01508
0.01507
S2
0.01504
0.01506
S3
0.01502
0.01504

สัญญาณตลาด DeBridge

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.38M
$1.58 M
$1.96 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.00 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน DeBridge

การไหลเข้าสุทธิราคา DBRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15-$0.01 M0.02
2026-08-14$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DBR/USDT
$0.01505
$0.01505$0.01505
-1.55%
3.67M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DBR เป็น USD

จำนวน

DBR
DBR
USD
USD

1 DBR = 0.01504 USD

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