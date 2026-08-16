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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Data Network (DATA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Data Network (DATA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Data Network ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DATA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Data Network ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Data Network (DATA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1888---9.97%-31.23%+25.86%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Data Network

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Data Network

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Data Network จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 2
เป็นกลาง 18
ซื้อ 6
Moving Averages:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 13ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1888
0.1887
R2
0.1887
0.1887
R1
0.1887
0.1887
PP
0.1886
0.1886
S1
0.1886
0.1886
S2
0.1885
0.1886
S3
0.1885
0.1885

สัญญาณตลาด Data Network

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.04M
$1.22 M
$1.26 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.01 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Data Network

การไหลเข้าสุทธิราคา DATAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.06 M0.19
2026-08-15$0.11 M0.19
2026-08-14$0.06 M0.19
2026-08-13$0.34 M0.20
2026-08-12$0.04 M0.20

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Network

เทรดตลาด Data Network (DATA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Data Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DATA/USDT
$0.1888
$0.1888$0.1888
-0.77%
436.21K (USDT)
DATA/USDC
$0.1887
$0.1887$0.1887
-0.67%
287.34K (USDT)
DATA/ETH
$0.0001003
$0.0001003$0.0001003
-0.49%
54.87K (USDT)
DATA/BTC
$0.000002998
$0.000002998$0.000002998
-0.45%
93.61K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DATA เป็น USD

จำนวน

DATA
DATA
USD
USD

1 DATA = 0.1888 USD

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