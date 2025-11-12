โทเคโนมิกส์ DarkStar (DARKSTAR)

โทเคโนมิกส์ DarkStar (DARKSTAR)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ DarkStar (DARKSTAR) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:16:49 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา DarkStar (DARKSTAR)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ DarkStar (DARKSTAR) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 34.17M
$ 34.17M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 293.33M
$ 293.33M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 116.48M
$ 116.48M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.17739
$ 0.17739
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.11648
$ 0.11648

ข้อมูล DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar เป็นเกมแนวอวกาศสุดมันส์แบบครอสแพลตฟอร์มที่ผสานโลกของ Web2 และ Web3 เข้าไว้ด้วยกัน ตัวเกมมาในรูปแบบเกมยานยิงทะลวงด่านที่เล่นง่าย เริ่มต้นสนุกได้ทันที ผู้เล่นจะได้ผจญภัยผ่านการต่อสู้ ดวลบอส โหมดบินอัตโนมัติ และกิจกรรมอีกมากมาย พร้อมสามารถอัปเกรดยานรบเพื่อเพิ่มความสนุกและความท้าทาย เกมยังมาพร้อมระบบ AI แบบเรียลไทม์ที่ฝังอยู่ในตัวเกม เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นแบบไดนามิก เช่น ภารกิจที่มี AI ช่วยออกแบบ และกลยุทธ์เฉพาะตัวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละผู้เล่น ทำให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครในแต่ละรอบการเล่น

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://darkstar.center
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://whitepaper.darkstar.center/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

โทเคโนมิกส์ DarkStar (DARKSTAR): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ DarkStar (DARKSTAR) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นDARKSTAR สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น DARKSTAR ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DARKSTAR แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น DARKSTARกัน!

วิธีการซื้อ DARKSTAR

สนใจเพิ่ม DarkStar (DARKSTAR) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ DARKSTAR รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา DarkStar (DARKSTAR)

การวิเคราะห์ประวัติราคา DARKSTAR ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา DARKSTAR

อยากรู้ว่า DARKSTAR จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา DARKSTAR ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

