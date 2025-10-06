ราคาปัจจุบัน DarkStar วันนี้ คือ 0.15263 USD ติดตามการอัปเดตราคา DARKSTAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DARKSTAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DarkStar วันนี้ คือ 0.15263 USD ติดตามการอัปเดตราคา DARKSTAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DARKSTAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.15263
$0.15263
+1.33%1D
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:38:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DarkStar (DARKSTAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.14612
$ 0.14612
ต่ำสุด 24h
$ 0.15448
$ 0.15448
สูงสุด 24h

$ 0.14612
$ 0.14612

$ 0.15448
$ 0.15448

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745

+1.13%

+1.33%

-0.44%

-0.44%

ราคาเรียลไทม์ DarkStar (DARKSTAR) คือ $ 0.15263 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDARKSTAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.14612 และราคาสูงสุด $ 0.15448 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DARKSTAR คือ $ 0.161582695041003 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.055093699723331745

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DARKSTAR มีการเปลี่ยนแปลง +1.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DarkStar (DARKSTAR) ข้อมูลการตลาด

No.552

$ 44.77M
$ 44.77M

$ 52.54K
$ 52.54K$ 52.54K

$ 152.63M
$ 152.63M$ 152.63M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DarkStar คือ $ 44.77M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 52.54K อุปทานหมุนเวียนของ DARKSTAR คือ 293.33M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 152.63M

ประวัติราคา DarkStar (DARKSTAR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DarkStar ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0020033+1.33%
30 วัน$ +0.0429+39.09%
60 วัน$ +0.02373+18.40%
90 วัน$ +0.14263+1,426.30%
การเปลี่ยนแปลงราคา DarkStar ในวันนี้

วันนี้ DARKSTAR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0020033 (+1.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา DarkStar ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0429 (+39.09%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา DarkStar ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DARKSTAR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.02373 (+18.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา DarkStar ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.14263 (+1,426.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา DarkStar (DARKSTAR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา DarkStarทันที

อะไรคือ DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar เป็นเกมแนวอวกาศสุดมันส์แบบครอสแพลตฟอร์มที่ผสานโลกของ Web2 และ Web3 เข้าไว้ด้วยกัน ตัวเกมมาในรูปแบบเกมยานยิงทะลวงด่านที่เล่นง่าย เริ่มต้นสนุกได้ทันที ผู้เล่นจะได้ผจญภัยผ่านการต่อสู้ ดวลบอส โหมดบินอัตโนมัติ และกิจกรรมอีกมากมาย พร้อมสามารถอัปเกรดยานรบเพื่อเพิ่มความสนุกและความท้าทาย เกมยังมาพร้อมระบบ AI แบบเรียลไทม์ที่ฝังอยู่ในตัวเกม เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นแบบไดนามิก เช่น ภารกิจที่มี AI ช่วยออกแบบ และกลยุทธ์เฉพาะตัวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละผู้เล่น ทำให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครในแต่ละรอบการเล่น

DarkStar มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน DarkStar ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบDARKSTARความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ DarkStar บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ DarkStar ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา DarkStar (USD)

DarkStar (DARKSTAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DarkStar (DARKSTAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DarkStar

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DarkStar ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ DarkStar (DARKSTAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DarkStar (DARKSTAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DARKSTARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ DarkStar (DARKSTAR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ DarkStarใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ DarkStar บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

DARKSTAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DarkStar ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ DarkStar อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DarkStar

วันนี้ DarkStar (DARKSTAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DARKSTAR เป็นUSD คือ 0.15263 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DARKSTAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DARKSTAR เป็น USD คือ $ 0.15263 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DarkStar คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DARKSTAR คือ $ 44.77M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DARKSTAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DARKSTAR คือ 293.33M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DARKSTAR คือเท่าใด?
DARKSTAR ถึงราคา ATH ที่ 0.161582695041003 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DARKSTAR คือเท่าไร?
DARKSTAR ถึงราคา ATL ที่ 0.055093699723331745 USD
ปริมาณการเทรดของ DARKSTAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DARKSTAR คือ $ 52.54K USD
ปีนี้ DARKSTAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
DARKSTAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DARKSTAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DarkStar (DARKSTAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

