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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Cupsey รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Cupsey รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CUPSEY

ข้อมูลราคา CUPSEY

CUPSEY คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CUPSEY

โทเคโนมิกส์ CUPSEY

การคาดการณ์ราคา CUPSEY

ประวัติ CUPSEY

CUPSEY คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CUPSEYเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CUPSEY

CUPSEY USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cupsey (CUPSEY) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cupsey (CUPSEY) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Cupsey ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CUPSEY เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Cupsey ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Cupsey (CUPSEY)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.009552---22.57%+374.98%+377.60%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Cupsey

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Cupsey

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Cupsey จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 14
เป็นกลาง 4
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายขาย 10เป็นกลาง 0ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 4ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.00964
0.00961
R2
0.00961
0.00957
R1
0.00954
0.00955
PP
0.00951
0.00951
S1
0.00944
0.00947
S2
0.00941
0.00945
S3
0.00934
0.00941

สัญญาณตลาด Cupsey

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.02 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Cupsey

การไหลเข้าสุทธิราคา CUPSEYUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CUPSEY/USD1
$0.009624
$0.009624$0.009624
+11.31%
5.94M (USDT)
CUPSEY/USDT
$0.009545
$0.009545$0.009545
+11.53%
6.80M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CUPSEY เป็น USD

จำนวน

CUPSEY
CUPSEY
USD
USD

1 CUPSEY = 0.009552 USD

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