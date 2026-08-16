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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Citrea รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Citrea รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CTR

ข้อมูลราคา CTR

CTR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CTR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CTR

โทเคโนมิกส์ CTR

การคาดการณ์ราคา CTR

ประวัติ CTR

CTR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CTRเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CTR

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Citrea (CTR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Citrea (CTR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Citrea ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CTR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Citrea ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Citrea (CTR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.008984--+10.09%+11.96%+12.30%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Citrea

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Citrea

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Citrea จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 15
เป็นกลาง 3
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 0ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 3ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.009011
0.00901
R2
0.00901
0.009009
R1
0.009009
0.009009
PP
0.009008
0.009008
S1
0.009007
0.009007
S2
0.009006
0.009007
S3
0.009005
0.009006

สัญญาณตลาด Citrea

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.12M
$1.32 M
$1.43 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.38 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.37 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Citrea

การไหลเข้าสุทธิราคา CTRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.02 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.06 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Citrea (CTR) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CTR/USDT
$0.008984
$0.008984$0.008984
+3.52%
7.20M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CTR เป็น USD

จำนวน

CTR
CTR
USD
USD

1 CTR = 0.008984 USD

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