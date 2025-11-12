โทเคโนมิกส์ Credia Layer (CRED)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Credia Layer (CRED) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:16:35 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Credia Layer (CRED)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Credia Layer (CRED) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 35.35M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.085
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.020007636566907613
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.03535
ข้อมูล Credia Layer (CRED)

Credia Layer คือเลเยอร์วิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งช่วยเปลี่ยนข้อมูลจากบล็อกเชน โซเชียล และตลาด ให้กลายเป็นสัญญาณการเทรดที่นำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามกระแสเงิน วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด และค้นหาประเด็นที่กำลังมาแรงผ่านการจัดอันดับแบบเรียลไทม์ ฮีตแมป AI และข้อมูลเชิงกลยุทธ์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://credialayer.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://credia-layer.gitbook.io/credialayer/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xd9af3915fb1a13179d5c3f0255fa3dcbb716b240

โทเคโนมิกส์ Credia Layer (CRED): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Credia Layer (CRED) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นCRED สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น CRED ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CRED แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น CREDกัน!

