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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CLANKER

ข้อมูลราคา CLANKER

CLANKER คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CLANKER

โทเคโนมิกส์ CLANKER

การคาดการณ์ราคา CLANKER

ประวัติ CLANKER

CLANKER คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CLANKERเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CLANKER

CLANKER USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค tokenbot (CLANKER) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค tokenbot (CLANKER) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ tokenbot ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CLANKER เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ tokenbot ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา tokenbot (CLANKER)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$12.82---3.76%-9.08%-49.79%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา tokenbot

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Tokenbot

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Tokenbot จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 17
เป็นกลาง 6
ซื้อ 3
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 0ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 6ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
12.8666
12.8633
R2
12.8633
12.8595
R1
12.8566
12.8571
PP
12.8533
12.8533
S1
12.8466
12.8495
S2
12.8433
12.8471
S3
12.8366
12.8433

สัญญาณตลาด Tokenbot

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.10M
$2.20 M
$2.10 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.05 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.06 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Tokenbot

การไหลเข้าสุทธิราคา CLANKERUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M12.82
2026-08-15$0.01 M12.81
2026-08-14$0.01 M12.52
2026-08-13$0.00 M12.45
2026-08-12-$0.01 M12.48

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CLANKER/USDT
$12.82
$12.82$12.82
+0.15%
5.17K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CLANKER เป็น USD

จำนวน

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 12.82 USD

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