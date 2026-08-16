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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHILLGUY

ข้อมูลราคา CHILLGUY

CHILLGUY คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CHILLGUY

โทเคโนมิกส์ CHILLGUY

การคาดการณ์ราคา CHILLGUY

ประวัติ CHILLGUY

CHILLGUY คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Just a chill guy (CHILLGUY) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Just a chill guy (CHILLGUY) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Just a chill guy ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CHILLGUY เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Just a chill guy ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Just a chill guy (CHILLGUY)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.011272--+2.60%+14.11%-15.80%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Just a chill guy

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Just a chill guy

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Just a chill guy จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 15
เป็นกลาง 3
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 1ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01133
0.01131
R2
0.01131
0.0113
R1
0.0113
0.01129
PP
0.01128
0.01128
S1
0.01127
0.01127
S2
0.01125
0.01126
S3
0.01124
0.01125

สัญญาณตลาด Just a chill guy

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.03M
$6.13 M
$7.17 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.07 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.26 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.26 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Just a chill guy

การไหลเข้าสุทธิราคา CHILLGUYUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Just a chill guy (CHILLGUY) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CHILLGUY/USDT
$0.011272
$0.011272$0.011272
+2.42%
6.02M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CHILLGUY เป็น USD

จำนวน

CHILLGUY
CHILLGUY
USD
USD

1 CHILLGUY = 0.011272 USD

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