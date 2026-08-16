การวิเคราะห์ทางเทคนิค Simons Cat (CAT) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Simons Cat (CAT)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.00000169
|--
|-5.80%
|+31.92%
|-6.89%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Simons Cat
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Simons Cat จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขาย
|ขาย 5
|เป็นกลาง 6
|ซื้อ 3
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ซื้อ
|ขาย 2
|เป็นกลาง 4
|ซื้อ 6
สัญญาณตลาด Simons Cat
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Simons Cat
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.05 M
|0.00
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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