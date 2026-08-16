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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Cash Cat รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Cash Cat รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CASHCAT

ข้อมูลราคา CASHCAT

CASHCAT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CASHCAT

โทเคโนมิกส์ CASHCAT

การคาดการณ์ราคา CASHCAT

ประวัติ CASHCAT

CASHCAT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CASHCATเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CASHCAT

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cash Cat (CASHCAT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cash Cat (CASHCAT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Cash Cat ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CASHCAT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Cash Cat ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Cash Cat (CASHCAT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.12145--+9.86%+111.91%+385.80%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Cash Cat

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Cash Cat

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Cash Cat จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 19
เป็นกลาง 1
ซื้อ 6
Moving Averages:ขายขาย 11เป็นกลาง 0ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.12179
0.12178
R2
0.12178
0.12176
R1
0.12176
0.12176
PP
0.12175
0.12175
S1
0.12173
0.12173
S2
0.12172
0.12173
S3
0.1217
0.12172

สัญญาณตลาด Cash Cat

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.23M
$1.09 M
$1.32 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.64 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.67 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.58 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.65 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Cash Cat

การไหลเข้าสุทธิราคา CASHCATUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.12
2026-08-15$0.00 M0.11
2026-08-14$0.00 M0.13
2026-08-13$0.00 M0.15
2026-08-12$0.00 M0.15

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CASHCAT/USDT
$0.12145
$0.12145$0.12145
+7.30%
8.78M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CASHCAT เป็น USD

จำนวน

CASHCAT
CASHCAT
USD
USD

1 CASHCAT = 0.12145 USD

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