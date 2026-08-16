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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Cap รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Cap รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cap (CAP) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cap (CAP) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Cap ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CAP เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Cap ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Cap (CAP)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.06722--+73.69%+250.10%+2,588.80%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Cap

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Cap

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Cap จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 19
เป็นกลาง 6
ซื้อ 1
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 6ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.06706
0.06705
R2
0.06705
0.06704
R1
0.06704
0.06704
PP
0.06703
0.06703
S1
0.06702
0.06702
S2
0.06701
0.06702
S3
0.067
0.06701

สัญญาณตลาด Cap

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.95M
$6.31 M
$7.26 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$11.51 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$11.48 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.09M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$22.76 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$22.86 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Cap

การไหลเข้าสุทธิราคา CAPUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.30 M0.07
2026-08-15$1.62 M0.07
2026-08-14$0.36 M0.06
2026-08-13$0.24 M0.05
2026-08-12$0.35 M0.06

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CAP/USDT
$0.06717
$0.06717$0.06717
+0.99%
4.94M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CAP เป็น USD

จำนวน

CAP
CAP
USD
USD

1 CAP = 0.06722 USD

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