ราคาปัจจุบัน Burnr วันนี้ คือ 0.00002356 USD ติดตามการอัปเดตราคา BURNR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BURNR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Burnr โลโก้

ราคา Burnr(BURNR)

ราคาปัจจุบัน 1 BURNR เป็น USD

$0.00002356
0.00%1D
USD
Burnr (BURNR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:08:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Burnr (BURNR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00002122
ต่ำสุด 24h
$ 0.00002608
สูงสุด 24h

$ 0.00002122
$ 0.00002608
--
--
+0.12%

0.00%

+104.86%

+104.86%

ราคาเรียลไทม์ Burnr (BURNR) คือ $ 0.00002356 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBURNR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00002122 และราคาสูงสุด $ 0.00002608 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BURNR คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BURNR มีการเปลี่ยนแปลง +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +104.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Burnr (BURNR) ข้อมูลการตลาด

--
$ 1.29K
$ 23.56K
--
1,000,000,000
BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Burnr คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.29K อุปทานหมุนเวียนของ BURNR คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 23.56K

ประวัติราคา Burnr (BURNR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Burnr ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.00032144-93.18%
60 วัน$ -0.00097644-97.65%
90 วัน$ -0.00097644-97.65%
การเปลี่ยนแปลงราคา Burnr ในวันนี้

วันนี้ BURNR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Burnr ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00032144 (-93.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Burnr ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BURNR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00097644 (-97.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Burnr ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00097644 (-97.65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Burnr (BURNR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Burnrทันที

อะไรคือ Burnr (BURNR)

Burnr มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้คุณในการแชร์ข้อมูล — ทั้งข้อความและไฟล์ที่เข้ารหัส ซึ่งจะหายไปทันทีหลังเปิดดูเพียงครั้งเดียว ไม่มีการติดตาม ไม่มีร่องรอย เหลือไว้แค่ความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง

Burnr มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Burnr ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBURNRความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Burnr บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Burnr ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Burnr (USD)

Burnr (BURNR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Burnr (BURNR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Burnr

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Burnr ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Burnr (BURNR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Burnr (BURNR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BURNRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Burnr (BURNR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Burnrใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Burnr บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

BURNR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Burnr(BURNR) เป็น VND
0.6199814
1 Burnr(BURNR) เป็น AUD
A$0.0000355756
1 Burnr(BURNR) เป็น GBP
0.00001767
1 Burnr(BURNR) เป็น EUR
0.000020026
1 Burnr(BURNR) เป็น USD
$0.00002356
1 Burnr(BURNR) เป็น MYR
RM0.0000987164
1 Burnr(BURNR) เป็น TRY
0.0009885776
1 Burnr(BURNR) เป็น JPY
¥0.00358112
1 Burnr(BURNR) เป็น ARS
ARS$0.03469799
1 Burnr(BURNR) เป็น RUB
0.00186713
1 Burnr(BURNR) เป็น INR
0.0020784632
1 Burnr(BURNR) เป็น IDR
Rp0.3926665096
1 Burnr(BURNR) เป็น PHP
0.001393574
1 Burnr(BURNR) เป็น EGP
￡E.0.0011160372
1 Burnr(BURNR) เป็น BRL
R$0.0001262816
1 Burnr(BURNR) เป็น CAD
C$0.0000327484
1 Burnr(BURNR) เป็น BDT
0.0028832728
1 Burnr(BURNR) เป็น NGN
0.034293936
1 Burnr(BURNR) เป็น COP
$0.090615294
1 Burnr(BURNR) เป็น ZAR
R.0.0004042896
1 Burnr(BURNR) เป็น UAH
0.0009916404
1 Burnr(BURNR) เป็น TZS
T.Sh.0.05788692
1 Burnr(BURNR) เป็น VES
Bs0.00501828
1 Burnr(BURNR) เป็น CLP
$0.0221464
1 Burnr(BURNR) เป็น PKR
Rs0.0066759616
1 Burnr(BURNR) เป็น KZT
0.0126733952
1 Burnr(BURNR) เป็น THB
฿0.0007612236
1 Burnr(BURNR) เป็น TWD
NT$0.0007204648
1 Burnr(BURNR) เป็น AED
د.إ0.0000864652
1 Burnr(BURNR) เป็น CHF
Fr0.0000186124
1 Burnr(BURNR) เป็น HKD
HK$0.0001828256
1 Burnr(BURNR) เป็น AMD
֏0.0090197104
1 Burnr(BURNR) เป็น MAD
.د.م0.0002174588
1 Burnr(BURNR) เป็น MXN
$0.000433504
1 Burnr(BURNR) เป็น SAR
ريال0.00008835
1 Burnr(BURNR) เป็น ETB
Br0.0035724028
1 Burnr(BURNR) เป็น KES
KSh0.0030425384
1 Burnr(BURNR) เป็น JOD
د.أ0.00001670404
1 Burnr(BURNR) เป็น PLN
0.0000852872
1 Burnr(BURNR) เป็น RON
лв0.0001027216
1 Burnr(BURNR) เป็น SEK
kr0.000220286
1 Burnr(BURNR) เป็น BGN
лв0.0000393452
1 Burnr(BURNR) เป็น HUF
Ft0.0078426528
1 Burnr(BURNR) เป็น CZK
0.0004916972
1 Burnr(BURNR) เป็น KWD
د.ك0.00000720936
1 Burnr(BURNR) เป็น ILS
0.00007657
1 Burnr(BURNR) เป็น BOB
Bs0.0001627996
1 Burnr(BURNR) เป็น AZN
0.000040052
1 Burnr(BURNR) เป็น TJS
SM0.0002176944
1 Burnr(BURNR) เป็น GEL
0.0000640832
1 Burnr(BURNR) เป็น AOA
Kz0.0214765892
1 Burnr(BURNR) เป็น BHD
.د.ب0.00000885856
1 Burnr(BURNR) เป็น BMD
$0.00002356
1 Burnr(BURNR) เป็น DKK
kr0.000150784
1 Burnr(BURNR) เป็น HNL
L0.0006203348
1 Burnr(BURNR) เป็น MUR
0.0010679748
1 Burnr(BURNR) เป็น NAD
$0.0004068812
1 Burnr(BURNR) เป็น NOK
kr0.0002346576
1 Burnr(BURNR) เป็น NZD
$0.0000407588
1 Burnr(BURNR) เป็น PAB
B/.0.00002356
1 Burnr(BURNR) เป็น PGK
K0.0000991876
1 Burnr(BURNR) เป็น QAR
ر.ق0.0000857584
1 Burnr(BURNR) เป็น RSD
дин.0.002368958
1 Burnr(BURNR) เป็น UZS
soʻm0.2873170272
1 Burnr(BURNR) เป็น ALL
L0.0019564224
1 Burnr(BURNR) เป็น ANG
ƒ0.0000421724
1 Burnr(BURNR) เป็น AWG
ƒ0.000042408
1 Burnr(BURNR) เป็น BBD
$0.00004712
1 Burnr(BURNR) เป็น BAM
KM0.0000393452
1 Burnr(BURNR) เป็น BIF
Fr0.06947844
1 Burnr(BURNR) เป็น BND
$0.0000303924
1 Burnr(BURNR) เป็น BSD
$0.00002356
1 Burnr(BURNR) เป็น JMD
$0.0037797308
1 Burnr(BURNR) เป็น KHR
0.09499981
1 Burnr(BURNR) เป็น KMF
Fr0.00996588
1 Burnr(BURNR) เป็น LAK
0.5121739028
1 Burnr(BURNR) เป็น LKR
රු0.00717402
1 Burnr(BURNR) เป็น MDL
L0.000398164
1 Burnr(BURNR) เป็น MGA
Ar0.1051784368
1 Burnr(BURNR) เป็น MOP
P0.00018848
1 Burnr(BURNR) เป็น MVR
0.000360468
1 Burnr(BURNR) เป็น MWK
MK0.0409027516
1 Burnr(BURNR) เป็น MZN
MT0.0015057196
1 Burnr(BURNR) เป็น NPR
रु0.0033276144
1 Burnr(BURNR) เป็น PYG
0.16708752
1 Burnr(BURNR) เป็น RWF
Fr0.03423268
1 Burnr(BURNR) เป็น SBD
$0.0001938988
1 Burnr(BURNR) เป็น SCR
0.0003220652
1 Burnr(BURNR) เป็น SRD
$0.0009315624
1 Burnr(BURNR) เป็น SVC
$0.00020615
1 Burnr(BURNR) เป็น SZL
L0.0004066456
1 Burnr(BURNR) เป็น TMT
m0.0000826956
1 Burnr(BURNR) เป็น TND
د.ت0.0000691486
1 Burnr(BURNR) เป็น TTD
$0.0001599724
1 Burnr(BURNR) เป็น UGX
Sh0.08208304
1 Burnr(BURNR) เป็น XAF
Fr0.01324072
1 Burnr(BURNR) เป็น XCD
$0.000063612
1 Burnr(BURNR) เป็น XOF
Fr0.01324072
1 Burnr(BURNR) เป็น XPF
Fr0.00240312
1 Burnr(BURNR) เป็น BWP
P0.0003350232
1 Burnr(BURNR) เป็น BZD
$0.0000473556
1 Burnr(BURNR) เป็น CVE
$0.0022297184
1 Burnr(BURNR) เป็น DJF
Fr0.00419368
1 Burnr(BURNR) เป็น DOP
$0.0015085468
1 Burnr(BURNR) เป็น DZD
د.ج0.003060444
1 Burnr(BURNR) เป็น FJD
$0.0000532456
1 Burnr(BURNR) เป็น GNF
Fr0.2048542
1 Burnr(BURNR) เป็น GTQ
Q0.0001804696
1 Burnr(BURNR) เป็น GYD
$0.0049329928
1 Burnr(BURNR) เป็น ISK
kr0.00287432

Burnr ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Burnr ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Burnr อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Burnr

วันนี้ Burnr (BURNR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BURNR เป็นUSD คือ 0.00002356 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BURNR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BURNR เป็น USD คือ $ 0.00002356 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Burnr คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BURNR คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BURNR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BURNR คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BURNR คือเท่าใด?
BURNR ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BURNR คือเท่าไร?
BURNR ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ BURNR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BURNR คือ $ 1.29K USD
ปีนี้ BURNR จะสูงขึ้นอีกไหม?
BURNR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BURNR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Burnr (BURNR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

