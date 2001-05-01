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ข้อมูลราคา BTW

BTW คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BTW

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โทเคโนมิกส์ BTW

การคาดการณ์ราคา BTW

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitway (BTW) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitway (BTW) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Bitway ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BTW เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Bitway ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitway (BTW)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.31747--+92.11%+444.46%+2,001.05%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Bitway

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bitway

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Bitway จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 4
เป็นกลาง 3
ซื้อ 19
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 0ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.31881
0.31874
R2
0.31874
0.3187
R1
0.3187
0.31867
PP
0.31863
0.31863
S1
0.31859
0.31859
S2
0.31852
0.31856
S3
0.31848
0.31852

สัญญาณตลาด Bitway

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.11M
$6.10 M
$7.20 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.19M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$15.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$14.99 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.66M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$38.60 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$39.26 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Bitway

การไหลเข้าสุทธิราคา BTWUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Bitway (BTW) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BTW/USDT
$0.318012
$0.318012$0.318012
+12.02%
2.10M (USDT)
BTW/USDC
$0.319572
$0.319572$0.319572
+9.34%
178.61K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BTW เป็น USD

จำนวน

BTW
BTW
USD
USD

1 BTW = 0.31746 USD

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