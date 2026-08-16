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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Bitlayer รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Bitlayer รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา BTR

BTR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BTR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BTR

โทเคโนมิกส์ BTR

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitlayer (BTR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitlayer (BTR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Bitlayer ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BTR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Bitlayer ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitlayer (BTR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03037--+36.49%+83.17%+14.64%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Bitlayer

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bitlayer

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Bitlayer จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 10
เป็นกลาง 1
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 0ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03054
0.03053
R2
0.03053
0.03053
R1
0.03053
0.03053
PP
0.03052
0.03052
S1
0.03052
0.03052
S2
0.03051
0.03052
S3
0.03051
0.03051

สัญญาณตลาด Bitlayer

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.27M
$2.99 M
$3.26 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.07 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.60 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.60 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Bitlayer

การไหลเข้าสุทธิราคา BTRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.00 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12-$0.04 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Bitlayer (BTR) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BTR/USDT
$0.03044
$0.03044$0.03044
+3.43%
2.09M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BTR เป็น USD

จำนวน

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.03037 USD

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