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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Broccoli รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Broccoli รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BROCCOLIF3B

ข้อมูลราคา BROCCOLIF3B

BROCCOLIF3B คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BROCCOLIF3B

โทเคโนมิกส์ BROCCOLIF3B

การคาดการณ์ราคา BROCCOLIF3B

ประวัติ BROCCOLIF3B

BROCCOLIF3B คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BROCCOLIF3Bเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Broccoli (BROCCOLIF3B) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Broccoli (BROCCOLIF3B) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Broccoli ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BROCCOLIF3B เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Broccoli ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Broccoli (BROCCOLIF3B)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.007133--+15.29%+21.16%+70.93%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Broccoli

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Broccoli

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Broccoli จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 3
เป็นกลาง 1
ซื้อ 22
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 1ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.007174
0.007171
R2
0.007171
0.007169
R1
0.007169
0.007168
PP
0.007166
0.007166
S1
0.007164
0.007164
S2
0.007161
0.007163
S3
0.007159
0.007161

สัญญาณตลาด Broccoli

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.53M
$7.09 M
$7.62 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.14 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.15 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Broccoli

การไหลเข้าสุทธิราคา BROCCOLIF3BUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BROCCOLIF3B/USDT
$0.007133
$0.007133$0.007133
-0.99%
9.21M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BROCCOLIF3B เป็น USD

จำนวน

BROCCOLIF3B
BROCCOLIF3B
USD
USD

1 BROCCOLIF3B = 0.007133 USD

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