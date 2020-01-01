ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BROCCOLI
ข้อมูลราคา BROCCOLI
BROCCOLI คืออะไร
เอกสารไวท์เปเปอร์ BROCCOLI
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BROCCOLI
โทเคโนมิกส์ BROCCOLI
การคาดการณ์ราคา BROCCOLI
ประวัติ BROCCOLI
BROCCOLI คู่มือการซื้อ
ตัวแปลง BROCCOLIเป็นสกุลเงินเฟียต
สปอต BROCCOLI
BROCCOLI USDT-M Futures
Pre-market
Earn
Airdrop+
ข่าว
บล็อก
เรียนรู้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค CZ S DOG (BROCCOLI) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา CZ S DOG (BROCCOLI)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.01552
|--
|-18.19%
|+22.68%
|+7.40%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค CZ S DOG
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ CZ S DOG จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ซื้อทันที
|ขาย 0
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 14
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ขาย
|ขาย 7
|เป็นกลาง 1
|ซื้อ 4
สัญญาณตลาด CZ S DOG
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน CZ S DOG
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CZ S DOG
เทรดตลาด CZ S DOG (BROCCOLI) บน MEXC
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน CZ S DOG ปริมาณ และเทรดโดยตรง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้