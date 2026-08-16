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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Brevis รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Brevis รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา BREV

BREV คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BREV

โทเคโนมิกส์ BREV

การคาดการณ์ราคา BREV

ประวัติ BREV

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Brevis (BREV) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Brevis (BREV) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Brevis ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BREV เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Brevis ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Brevis (BREV)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.06695---7.88%-13.65%-40.01%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Brevis

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Brevis

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Brevis จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 17
เป็นกลาง 5
ซื้อ 4
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 0ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 5ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.06684
0.06683
R2
0.06683
0.06683
R1
0.06683
0.06683
PP
0.06682
0.06682
S1
0.06682
0.06682
S2
0.06681
0.06682
S3
0.06681
0.06681

สัญญาณตลาด Brevis

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.91M
$6.88 M
$7.80 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.07 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.09 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Brevis

การไหลเข้าสุทธิราคา BREVUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15-$0.03 M0.07
2026-08-14$0.02 M0.07
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.01 M0.07

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BREV/USDT
$0.06689
$0.06689$0.06689
-2.56%
845.01K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BREV เป็น USD

จำนวน

BREV
BREV
USD
USD

1 BREV = 0.06695 USD

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