ราคาปัจจุบัน Bnb Tiger Inu วันนี้ คือ 0.000000000005614 USD ติดตามการอัปเดตราคา BNBTIGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BNBTIGER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Bnb Tiger Inu โลโก้

ราคา Bnb Tiger Inu(BNBTIGER)

ราคาปัจจุบัน 1 BNBTIGER เป็น USD

$0.000000000005557
$0.000000000005557$0.000000000005557
+0.36%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:08:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.000000000004829
$ 0.000000000004829$ 0.000000000004829
ต่ำสุด 24h
$ 0.000000000005696
$ 0.000000000005696$ 0.000000000005696
สูงสุด 24h

$ 0.000000000004829
$ 0.000000000004829$ 0.000000000004829

$ 0.000000000005696
$ 0.000000000005696$ 0.000000000005696

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887

-0.15%

+0.36%

+9.86%

+9.86%

ราคาเรียลไทม์ Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) คือ $ 0.000000000005614 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBNBTIGER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000000000004829 และราคาสูงสุด $ 0.000000000005696 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BNBTIGER คือ $ 0.000000000011449246 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000000000001738887

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BNBTIGER มีการเปลี่ยนแปลง -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) ข้อมูลการตลาด

No.3870

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M

588,659.61T
588,659.61T 588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bnb Tiger Inu คือ $ 3.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 27.71K อุปทานหมุนเวียนของ BNBTIGER คือ 588,659.61T โดยมีอุปทานรวมที่ 588659610002000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.61M

ประวัติราคา Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bnb Tiger Inu ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00000000000001993+0.36%
30 วัน$ +0.000000000000614+12.28%
60 วัน$ +0.000000000000614+12.28%
90 วัน$ +0.000000000000614+12.28%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bnb Tiger Inu ในวันนี้

วันนี้ BNBTIGER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00000000000001993 (+0.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bnb Tiger Inu ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.000000000000614 (+12.28%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bnb Tiger Inu ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BNBTIGER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000000000000614 (+12.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bnb Tiger Inu ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.000000000000614 (+12.28%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Bnb Tiger Inuทันที

อะไรคือ Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Bnb Tiger Inu ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBNBTIGERความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Bnb Tiger Inu บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Bnb Tiger Inu ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Bnb Tiger Inu (USD)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bnb Tiger Inu

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bnb Tiger Inu ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BNBTIGERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Bnb Tiger Inuใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Bnb Tiger Inu บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

BNBTIGER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น VND
0.00000014773241
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น AUD
A$0.00000000000847714
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น GBP
0.0000000000042105
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น EUR
0.0000000000047719
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น USD
$0.000000000005614
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MYR
RM0.00000000002352266
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น TRY
0.00000000023556344
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น JPY
¥0.000000000853328
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น ARS
ARS$0.0000000082680185
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น RUB
0.0000000004449095
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น INR
0.00000000049526708
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น IDR
Rp0.00000009356662924
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น PHP
0.0000000003320681
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น EGP
￡E.0.00000000026593518
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BRL
R$0.00000000003009104
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น CAD
C$0.00000000000780346
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BDT
0.00000000068704132
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น NGN
0.0000000081717384
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น COP
$0.0000000215922861
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น ZAR
R.0.00000000009633624
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น UAH
0.00000000023629326
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น TZS
T.Sh.0.000000013793598
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น VES
Bs0.000000001195782
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น CLP
$0.000000005282774
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น PKR
Rs0.00000000159078304
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น KZT
0.00000000301988288
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น THB
฿0.00000000018138834
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น TWD
NT$0.00000000017167612
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น AED
د.إ0.00000000002060338
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น CHF
Fr0.00000000000443506
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น HKD
HK$0.00000000004356464
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น AMD
֏0.00000000214926376
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MAD
.د.م0.00000000005181722
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MXN
$0.0000000001032976
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น SAR
ريال0.0000000000210525
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น ETB
Br0.00000000085125082
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น KES
KSh0.00000000072499196
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น JOD
د.أ0.000000000003980326
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น PLN
0.00000000002032268
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น RON
лв0.00000000002447704
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น SEK
kr0.0000000000524909
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BGN
лв0.00000000000937538
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น HUF
Ft0.00000000186878832
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น CZK
0.00000000011716418
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น KWD
د.ك0.000000000001717884
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น ILS
0.0000000000182455
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BOB
Bs0.00000000003879274
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น AZN
0.0000000000095438
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น TJS
SM0.00000000005187336
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น GEL
0.00000000001527008
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น AOA
Kz0.00000000511755398
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BHD
.د.ب0.000000000002110864
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BMD
$0.000000000005614
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น DKK
kr0.0000000000359296
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น HNL
L0.00000000014781662
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MUR
0.00000000025448262
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น NAD
$0.00000000009695378
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น NOK
kr0.00000000005591544
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น NZD
$0.00000000000971222
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น PAB
B/.0.000000000005614
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น PGK
K0.00000000002363494
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น QAR
ر.ق0.00000000002043496
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น RSD
дин.0.00000000056443156
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น UZS
soʻm0.00000006846340368
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น ALL
L0.00000000046618656
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น ANG
ƒ0.00000000001004906
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น AWG
ƒ0.0000000000101052
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BBD
$0.000000000011228
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BAM
KM0.00000000000937538
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BIF
Fr0.000000016555686
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BND
$0.00000000000724206
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BSD
$0.000000000005614
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น JMD
$0.00000000090065402
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น KHR
0.0000000226370515
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น KMF
Fr0.000000002374722
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น LAK
0.00000012204347582
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น LKR
රු0.000000001709463
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MDL
L0.0000000000948766
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MGA
Ar0.00000002506246792
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MOP
P0.000000000044912
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MVR
0.0000000000858942
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MWK
MK0.00000000974652154
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น MZN
MT0.00000000035879074
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น NPR
रु0.00000000079292136
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น PYG
0.000000039814488
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น RWF
Fr0.000000008157142
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น SBD
$0.00000000004620322
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น SCR
0.00000000007674338
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น SRD
$0.00000000022197756
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น SVC
$0.0000000000491225
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น SZL
L0.00000000009689764
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น TMT
m0.00000000001970514
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น TND
د.ت0.00000000001647709
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น TTD
$0.00000000003811906
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น UGX
Sh0.000000019559176
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น XAF
Fr0.000000003155068
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น XCD
$0.0000000000151578
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น XOF
Fr0.000000003155068
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น XPF
Fr0.000000000572628
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BWP
P0.00000000007983108
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น BZD
$0.00000000001128414
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น CVE
$0.00000000053130896
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น DJF
Fr0.000000000999292
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น DOP
$0.00000000035946442
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น DZD
د.ج0.0000000007292586
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น FJD
$0.00000000001268764
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น GNF
Fr0.00000004881373
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น GTQ
Q0.00000000004300324
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น GYD
$0.00000000117545932
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) เป็น ISK
kr0.000000000684908

Bnb Tiger Inu ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bnb Tiger Inu ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Bnb Tiger Inu อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bnb Tiger Inu

วันนี้ Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BNBTIGER เป็นUSD คือ 0.000000000005614 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BNBTIGER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BNBTIGER เป็น USD คือ $ 0.000000000005614 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bnb Tiger Inu คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BNBTIGER คือ $ 3.30M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BNBTIGER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BNBTIGER คือ 588,659.61T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BNBTIGER คือเท่าใด?
BNBTIGER ถึงราคา ATH ที่ 0.000000000011449246 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BNBTIGER คือเท่าไร?
BNBTIGER ถึงราคา ATL ที่ 0.000000000001738887 USD
ปริมาณการเทรดของ BNBTIGER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BNBTIGER คือ $ 27.71K USD
ปีนี้ BNBTIGER จะสูงขึ้นอีกไหม?
BNBTIGER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BNBTIGER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:08:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BNBTIGER เป็น USD

จำนวน

BNBTIGER
BNBTIGER
USD
USD

1 BNBTIGER = 0 USD

เทรด BNBTIGER

BNBTIGER/USDT
$0.000000000005557
$0.000000000005557$0.000000000005557
-0.77%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

