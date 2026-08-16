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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BluWhale AI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BluWhale AI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค BluWhale AI (BLUAI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค BluWhale AI (BLUAI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ BluWhale AI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BLUAI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ BluWhale AI ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา BluWhale AI (BLUAI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.012188---27.29%-0.14%-22.98%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา BluWhale AI

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค BluWhale AI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ BluWhale AI จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 5
ซื้อ 14
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 0ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 5ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.012222
0.012219
R2
0.012219
0.012218
R1
0.012218
0.012217
PP
0.012215
0.012215
S1
0.012214
0.012214
S2
0.012211
0.012213
S3
0.01221
0.012211

สัญญาณตลาด BluWhale AI

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.06M
$10.72 M
$10.66 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.40 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.43 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$15.56 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$15.53 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน BluWhale AI

การไหลเข้าสุทธิราคา BLUAIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.04 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.01
2026-08-13$0.03 M0.01
2026-08-12-$0.09 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BLUAI/USDT
$0.012193
$0.012193$0.012193
-3.35%
12.92M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BLUAI เป็น USD

จำนวน

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.012188 USD

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