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ข้อมูลราคา BIRB

BIRB คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BIRB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BIRB

โทเคโนมิกส์ BIRB

การคาดการณ์ราคา BIRB

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BIRB คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moonbirds (BIRB) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moonbirds (BIRB) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Moonbirds ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BIRB เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Moonbirds ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonbirds (BIRB)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.05228---1.20%-17.02%-59.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Moonbirds

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Moonbirds

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Moonbirds จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 15
เป็นกลาง 2
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 0ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.05225
0.05222
R2
0.05222
0.0522
R1
0.0522
0.05219
PP
0.05217
0.05217
S1
0.05215
0.05215
S2
0.05212
0.05214
S3
0.0521
0.05212

สัญญาณตลาด Moonbirds

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.88M
$6.39 M
$7.28 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.08 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Moonbirds

การไหลเข้าสุทธิราคา BIRBUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.05
2026-08-15-$0.01 M0.05
2026-08-14-$0.02 M0.05
2026-08-13-$0.01 M0.05
2026-08-12-$0.01 M0.05

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Moonbirds (BIRB) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BIRB/USDT
$0.05228
$0.05228$0.05228
-3.73%
1.03M (USDT)
BIRB/USDC
$0.05104
$0.05104$0.05104
-2.52%
1.04M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BIRB เป็น USD

จำนวน

BIRB
BIRB
USD
USD

1 BIRB = 0.05228 USD

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