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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Billions รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Billions รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Billions (BILL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Billions (BILL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Billions ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BILL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Billions ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Billions (BILL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02019---24.70%-20.80%-86.15%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Billions

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Billions

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Billions จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 2
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02022
0.02022
R2
0.02022
0.02021
R1
0.02021
0.02021
PP
0.02021
0.02021
S1
0.0202
0.0202
S2
0.0202
0.0202
S3
0.02019
0.0202

สัญญาณตลาด Billions

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.22M
$2.82 M
$3.04 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.07 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.82 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.85 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Billions

การไหลเข้าสุทธิราคา BILLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.20 M0.02
2026-08-15-$0.18 M0.02
2026-08-14-$0.23 M0.02
2026-08-13-$0.07 M0.02
2026-08-12-$0.18 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Billions (BILL) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BILL/USDC
$0.02021
$0.02021$0.02021
-5.33%
2.66M (USDT)
BILL/USDT
$0.02018
$0.02018$0.02018
-5.43%
3.14M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BILL เป็น USD

จำนวน

BILL
BILL
USD
USD

1 BILL = 0.02019 USD

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