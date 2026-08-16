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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BERA รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BERA รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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BERA คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค BERA (BERA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค BERA (BERA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ BERA ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BERA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ BERA ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา BERA (BERA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1462---6.94%-20.98%-58.98%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา BERA

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค BERA

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ BERA จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 2
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.146
0.1459
R2
0.1459
0.1459
R1
0.1459
0.1459
PP
0.1458
0.1458
S1
0.1458
0.1458
S2
0.1457
0.1458
S3
0.1457
0.1457

สัญญาณตลาด BERA

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.50M
$4.79 M
$4.30 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.30 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.25 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.50 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.46 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน BERA

การไหลเข้าสุทธิราคา BERAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.15 M0.15
2026-08-15$0.11 M0.15
2026-08-14-$0.05 M0.14
2026-08-13-$0.05 M0.14
2026-08-12$0.03 M0.14

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BERA/USDT
$0.1462
$0.1462$0.1462
-2.27%
628.43K (USDT)
BERA/USDC
$0.1462
$0.1462$0.1462
-2.19%
370.29K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BERA เป็น USD

จำนวน

BERA
BERA
USD
USD

1 BERA = 0.1462 USD

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