โทเคโนมิกส์ BBSNEK (BBSNEK)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ BBSNEK (BBSNEK) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:38:07 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา BBSNEK (BBSNEK)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ BBSNEK (BBSNEK) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
--
----
อุปทานรวม:
$ 69.70B
$ 69.70B$ 69.70B
อุปทานหมุนเวียน:
--
----
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.00006654
$ 0.00006654$ 0.00006654
ต่ำสุดตลอดกาล:
--
----
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00002093
$ 0.00002093$ 0.00002093

ข้อมูล BBSNEK (BBSNEK)

ยินดีต้อนรับสู่ BabySnek โปรเจ็กต์มีมคอยน์นวัตกรรมใหม่ที่ผสานสินทรัพย์ในโลกจริงเข้าสู่โลกบล็อกเชน เป้าหมายของเราคือทำให้คริปโตเข้าถึงได้สำหรับทุกคน โดยเชื่อมต่อวัตถุทางกายภาพเข้ากับสกุลเงินคริปโต ค้นพบกลไกเฉพาะอย่าง 'Proof of Possession' ที่เชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกจริงเข้าด้วยกัน สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนและการเติบโต

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://babysnek.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://babysnek.io/Whitepaper_Rev._5.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://cardanoscan.io/token/7507734918533b3b896241b4704f3d4ce805256b01da6fcede43043642616279534e454b

โทเคโนมิกส์ BBSNEK (BBSNEK): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ BBSNEK (BBSNEK) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นBBSNEK สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BBSNEK ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BBSNEK แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BBSNEKกัน!

วิธีการซื้อ BBSNEK

ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

