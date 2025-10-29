ราคาปัจจุบัน BBSNEK วันนี้ คือ 0.00002468 USD ติดตามการอัปเดตราคา BBSNEK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BBSNEK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BBSNEK วันนี้ คือ 0.00002468 USD ติดตามการอัปเดตราคา BBSNEK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BBSNEK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา BBSNEK(BBSNEK)

ราคาปัจจุบัน 1 BBSNEK เป็น USD

$0.00002468
$0.00002468$0.00002468
0.00%1D
USD
BBSNEK (BBSNEK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:30:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BBSNEK (BBSNEK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00002468
$ 0.00002468$ 0.00002468
ต่ำสุด 24h
$ 0.0000285
$ 0.0000285$ 0.0000285
สูงสุด 24h

$ 0.00002468
$ 0.00002468$ 0.00002468

$ 0.0000285
$ 0.0000285$ 0.0000285

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-14.90%

-14.90%

ราคาเรียลไทม์ BBSNEK (BBSNEK) คือ $ 0.00002468 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBBSNEK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00002468 และราคาสูงสุด $ 0.0000285 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BBSNEK คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BBSNEK มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -14.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BBSNEK (BBSNEK) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 54.23
$ 54.23$ 54.23

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
----

69,700,000,000
69,700,000,000 69,700,000,000

ADA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BBSNEK คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.23 อุปทานหมุนเวียนของ BBSNEK คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 69700000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.72M

ประวัติราคา BBSNEK (BBSNEK) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BBSNEK ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.00001614-39.54%
60 วัน$ -0.00001571-38.90%
90 วัน$ -0.00000032-1.28%
การเปลี่ยนแปลงราคา BBSNEK ในวันนี้

วันนี้ BBSNEK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา BBSNEK ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00001614 (-39.54%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา BBSNEK ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BBSNEK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00001571 (-38.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา BBSNEK ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00000032 (-1.28%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา BBSNEK (BBSNEK) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา BBSNEKทันที

อะไรคือ BBSNEK (BBSNEK)

ยินดีต้อนรับสู่ BabySnek โปรเจ็กต์มีมคอยน์นวัตกรรมใหม่ที่ผสานสินทรัพย์ในโลกจริงเข้าสู่โลกบล็อกเชน เป้าหมายของเราคือทำให้คริปโตเข้าถึงได้สำหรับทุกคน โดยเชื่อมต่อวัตถุทางกายภาพเข้ากับสกุลเงินคริปโต ค้นพบกลไกเฉพาะอย่าง 'Proof of Possession' ที่เชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกจริงเข้าด้วยกัน สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนและการเติบโต

BBSNEK มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน BBSNEK ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBBSNEKความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ BBSNEK บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ BBSNEK ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา BBSNEK (USD)

BBSNEK (BBSNEK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BBSNEK (BBSNEK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BBSNEK

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BBSNEK ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ BBSNEK (BBSNEK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BBSNEK (BBSNEK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BBSNEKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ BBSNEK (BBSNEK)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ BBSNEKใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ BBSNEK บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

BBSNEK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

$0.00002468

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BBSNEK

วันนี้ BBSNEK (BBSNEK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BBSNEK เป็นUSD คือ 0.00002468 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BBSNEK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BBSNEK เป็น USD คือ $ 0.00002468 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BBSNEK คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BBSNEK คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BBSNEK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BBSNEK คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BBSNEK คือเท่าใด?
BBSNEK ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BBSNEK คือเท่าไร?
BBSNEK ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ BBSNEK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BBSNEK คือ $ 54.23 USD
ปีนี้ BBSNEK จะสูงขึ้นอีกไหม?
BBSNEK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BBSNEK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:30:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BBSNEK (BBSNEK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

