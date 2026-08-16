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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Based (BASED) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Based (BASED) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Based ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BASED เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Based ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Based (BASED)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.084--+13.11%-8.31%+20.68%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Based

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Based

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Based จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 1
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 1ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.08434
0.08433
R2
0.08433
0.08432
R1
0.08432
0.08432
PP
0.08431
0.08431
S1
0.0843
0.0843
S2
0.08429
0.0843
S3
0.08428
0.08429

สัญญาณตลาด Based

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.27M
$7.38 M
$8.65 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.93 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.13M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.79 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.92 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Based

การไหลเข้าสุทธิราคา BASEDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.22 M0.09
2026-08-15$0.12 M0.08
2026-08-14$0.02 M0.07
2026-08-13$0.15 M0.07
2026-08-12-$0.01 M0.07

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Based (BASED) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BASED/USDT
$0.084
$0.084$0.084
+8.99%
6.00M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BASED เป็น USD

จำนวน

BASED
BASED
USD
USD

1 BASED = 0.084 USD

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