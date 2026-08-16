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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Lombard รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Lombard รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Lombard (BARD) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Lombard (BARD) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Lombard ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BARD เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Lombard ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard (BARD)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1036---7.67%-19.00%-55.23%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Lombard

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Lombard

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Lombard จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 10
เป็นกลาง 10
ซื้อ 6
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 6ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1035
0.1035
R2
0.1035
0.1034
R1
0.1034
0.1034
PP
0.1034
0.1034
S1
0.1033
0.1033
S2
0.1033
0.1033
S3
0.1032
0.1033

สัญญาณตลาด Lombard

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.04M
$6.06 M
$7.10 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.14 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.13 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Lombard

การไหลเข้าสุทธิราคา BARDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.06 M0.10
2026-08-15-$0.08 M0.10
2026-08-14-$0.04 M0.11
2026-08-13$0.12 M0.11
2026-08-12$0.02 M0.11

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BARD/USDT
$0.1036
$0.1036$0.1036
0.00%
603.29K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BARD เป็น USD

จำนวน

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.1036 USD

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