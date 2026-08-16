ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Lorenzo Protocol รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Lorenzo Protocol รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BANK

ข้อมูลราคา BANK

BANK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BANK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BANK

โทเคโนมิกส์ BANK

การคาดการณ์ราคา BANK

ประวัติ BANK

BANK คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BANKเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต BANK

BANK USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Lorenzo Protocol (BANK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Lorenzo Protocol (BANK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Lorenzo Protocol ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BANK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Lorenzo Protocol ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Lorenzo Protocol (BANK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03709---3.19%-47.59%+0.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Lorenzo Protocol

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Lorenzo Protocol

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Lorenzo Protocol จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 16
เป็นกลาง 6
ซื้อ 4
Moving Averages:ขายขาย 9เป็นกลาง 1ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 7เป็นกลาง 5ซื้อ 0
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03711
0.03709
R2
0.03709
0.03707
R1
0.03708
0.03707
PP
0.03706
0.03706
S1
0.03705
0.03704
S2
0.03703
0.03704
S3
0.03702
0.03703

สัญญาณตลาด Lorenzo Protocol

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.36M
$7.42 M
$7.78 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.54 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.55 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.14M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$9.82 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$9.96 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Lorenzo Protocol

การไหลเข้าสุทธิราคา BANKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.12 M0.04
2026-08-15-$0.12 M0.04
2026-08-14-$0.40 M0.04
2026-08-13-$0.43 M0.04
2026-08-12-$0.11 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lorenzo Protocol

เทรดตลาด Lorenzo Protocol (BANK) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Lorenzo Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BANK/USDT
$0.0371
$0.0371$0.0371
-0.32%
38.37M (USDT)
BANK/USD1
$0.03695
$0.03695$0.03695
-0.77%
1.43M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BANK เป็น USD

จำนวน

BANK
BANK
USD
USD

1 BANK = 0.03709 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม