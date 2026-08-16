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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Banana (BANANAS31) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Banana (BANANAS31)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.008533
|--
|+5.00%
|+18.94%
|-12.85%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Banana
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Banana จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขายทันที
|ขาย 14
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 0
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ซื้อ
|ขาย 3
|เป็นกลาง 2
|ซื้อ 7
สัญญาณตลาด Banana
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Banana
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.02 M
|0.01
|2026-08-15
|-$0.16 M
|0.01
|2026-08-14
|$0.03 M
|0.01
|2026-08-13
|-$0.06 M
|0.01
|2026-08-12
|-$0.34 M
|0.01
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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