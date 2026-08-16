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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BANANAS31

ข้อมูลราคา BANANAS31

BANANAS31 คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BANANAS31

โทเคโนมิกส์ BANANAS31

การคาดการณ์ราคา BANANAS31

ประวัติ BANANAS31

BANANAS31 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BANANAS31เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต BANANAS31

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Banana (BANANAS31) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Banana (BANANAS31) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Banana ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BANANAS31 เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Banana ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Banana (BANANAS31)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.008533--+5.00%+18.94%-12.85%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Banana

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Banana

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Banana จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 2
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.008546
0.008544
R2
0.008544
0.008542
R1
0.00854
0.00854
PP
0.008538
0.008538
S1
0.008534
0.008536
S2
0.008532
0.008534
S3
0.008528
0.008532

สัญญาณตลาด Banana

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.40M
$7.28 M
$7.67 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.26 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.26 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.10M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.78 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.88 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Banana

การไหลเข้าสุทธิราคา BANANAS31USDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.01
2026-08-15-$0.16 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.06 M0.01
2026-08-12-$0.34 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Banana (BANANAS31) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BANANAS31/USDT
$0.008538
$0.008538$0.008538
-0.22%
8.15M (USDT)
BANANAS31/USDC
$0.00853
$0.00853$0.00853
-0.24%
6.46M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BANANAS31 เป็น USD

จำนวน

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0.008533 USD

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