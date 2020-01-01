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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BUILDon รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BUILDon รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค BUILDon (B) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค BUILDon (B) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ BUILDon ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ B เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ BUILDon ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา BUILDon (B)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.14811--+3.79%+29.39%-61.61%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา BUILDon

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค BUILDon

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ BUILDon จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 4
เป็นกลาง 14
ซื้อ 8
Moving Averages:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 7ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 7ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1486
0.1486
R2
0.1486
0.1485
R1
0.1485
0.1485
PP
0.1485
0.1485
S1
0.1484
0.1484
S2
0.1484
0.1484
S3
0.1483
0.1484

สัญญาณตลาด BUILDon

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.14M
$3.64 M
$3.49 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.26 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.26 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.32 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.34 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน BUILDon

การไหลเข้าสุทธิราคา BUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด BUILDon (B) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
B/USDT
$0.14806
$0.14806$0.14806
-0.58%
563.28K (USDT)
B/USD1
$0.14809
$0.14809$0.14809
-0.42%
364.17K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ B เป็น USD

จำนวน

B
B
USD
USD

1 B = 0.14811 USD

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