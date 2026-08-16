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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Aztec รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Aztec รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aztec (AZTEC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aztec (AZTEC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Aztec ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AZTEC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Aztec ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Aztec (AZTEC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01184---15.61%-10.92%-42.42%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Aztec

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Aztec

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Aztec จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 7
เป็นกลาง 18
ซื้อ 1
Moving Averages:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 10ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 8ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01185
0.01185
R2
0.01185
0.01184
R1
0.01184
0.01184
PP
0.01184
0.01184
S1
0.01183
0.01183
S2
0.01183
0.01183
S3
0.01182
0.01183

สัญญาณตลาด Aztec

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.97M
$5.94 M
$6.91 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.02 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Aztec

การไหลเข้าสุทธิราคา AZTECUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Aztec (AZTEC) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AZTEC/USDT
$0.01184
$0.01184$0.01184
+1.45%
5.02M (USDT)
AZTEC/USDC
$0.01183
$0.01183$0.01183
+1.37%
4.42M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AZTEC เป็น USD

จำนวน

AZTEC
AZTEC
USD
USD

1 AZTEC = 0.01184 USD

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