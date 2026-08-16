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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Avantis รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Avantis รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา AVNT

AVNT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AVNT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AVNT

โทเคโนมิกส์ AVNT

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Avantis (AVNT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Avantis (AVNT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Avantis ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AVNT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Avantis ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Avantis (AVNT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.09986--+8.31%+11.11%-26.42%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Avantis

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Avantis

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Avantis จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 0
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0999
0.0998
R2
0.0998
0.0997
R1
0.0997
0.0997
PP
0.0996
0.0996
S1
0.0995
0.0995
S2
0.0994
0.0995
S3
0.0993
0.0994

สัญญาณตลาด Avantis

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.04M
$3.95 M
$3.91 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.10M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.86 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.76 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.51 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.45 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Avantis

การไหลเข้าสุทธิราคา AVNTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.06 M0.10
2026-08-15-$0.41 M0.10
2026-08-14-$0.59 M0.10
2026-08-13$0.32 M0.11
2026-08-12-$0.03 M0.09

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Avantis (AVNT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AVNT/USDT
$0.09986
$0.09986$0.09986
+1.52%
833.99K (USDT)
AVNT/USDC
$0.09965
$0.09965$0.09965
+1.44%
584.88K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AVNT เป็น USD

จำนวน

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.09986 USD

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