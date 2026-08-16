การวิเคราะห์ทางเทคนิค Atlético de Madrid (ATM) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ Atlético de Madrid ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ATM เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Atlético de Madrid ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา Atlético de Madrid (ATM)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$1.5129
|--
|-4.64%
|-45.31%
|+49.77%
กระแสเงินทุน Atlético de Madrid
การไหลเข้าสุทธิราคา ATMUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.02 M
|1.54
|2026-08-15
|-$0.26 M
|1.53
|2026-08-14
|-$0.28 M
|1.60
|2026-08-13
|$0.19 M
|1.78
|2026-08-12
|$0.14 M
|1.57
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$1.5129
$1.5129$1.5129
-1.37%
38.87K (USDT)
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