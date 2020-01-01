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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ASTEROID SHIBA รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ASTEROID SHIBA รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา ASTEROID

ASTEROID คืออะไร

โทเคโนมิกส์ ASTEROID

การคาดการณ์ราคา ASTEROID

ประวัติ ASTEROID

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค ASTEROID SHIBA (ASTEROID) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ASTEROID SHIBA (ASTEROID) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ ASTEROID SHIBA ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ASTEROID เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ASTEROID SHIBA ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา ASTEROID SHIBA (ASTEROID)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.00006011--+7.72%+11.91%-82.99%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ASTEROID SHIBA

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ASTEROID SHIBA

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ ASTEROID SHIBA จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 9
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 2ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 7ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0000609
0.0000606
R2
0.0000606
0.0000605
R1
0.0000605
0.0000604
PP
0.0000602
0.0000602
S1
0.0000601
0.0000601
S2
0.0000598
0.00006
S3
0.0000597
0.0000598

สัญญาณตลาด ASTEROID SHIBA

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.08M
$0.65 M
$0.73 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.40 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.40 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน ASTEROID SHIBA

การไหลเข้าสุทธิราคา ASTEROIDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASTEROID SHIBA

เทรดตลาด ASTEROID SHIBA (ASTEROID) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ASTEROID SHIBA ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ASTEROID/USDT
$0.00006005
$0.00006005$0.00006005
-1.99%
1.53B (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ASTEROID เป็น USD

จำนวน

ASTEROID
ASTEROID
USD
USD

1 ASTEROID = 0.00006011 USD

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