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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Aster รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Aster รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASTER

ข้อมูลราคา ASTER

ASTER คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ASTER

โทเคโนมิกส์ ASTER

การคาดการณ์ราคา ASTER

ประวัติ ASTER

ASTER คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ASTERเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ASTER

ASTER USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aster (ASTER) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aster (ASTER) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Aster ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ASTER เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Aster ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Aster (ASTER)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.6016--+0.21%-1.91%-7.39%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Aster

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Aster

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Aster จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 6
เป็นกลาง 15
ซื้อ 5
Moving Averages:เป็นกลางขาย 0เป็นกลาง 10ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 6เป็นกลาง 5ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.6008
0.6008
R2
0.6008
0.6007
R1
0.6007
0.6007
PP
0.6007
0.6007
S1
0.6006
0.6006
S2
0.6006
0.6006
S3
0.6005
0.6006

สัญญาณตลาด Aster

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.33M
$12.38 M
$12.05 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.46 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.43 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.15M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$23.99 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$24.14 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Aster

การไหลเข้าสุทธิราคา ASTERUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.29 M0.60
2026-08-15$0.01 M0.60
2026-08-14-$0.37 M0.60
2026-08-13-$0.23 M0.60
2026-08-12-$0.14 M0.60

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Aster (ASTER) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Aster ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ASTER/USD1
$0.5981
$0.5981$0.5981
-0.45%
95.94K (USDT)
ASTER/USDT
$0.6015
$0.6015$0.6015
+0.08%
423.37K (USDT)
ASTER/USDC
$0.6007
$0.6007$0.6007
0.00%
95.19K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ASTER เป็น USD

จำนวน

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.6016 USD

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