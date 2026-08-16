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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล REAL รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล REAL รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา ASSET

ASSET คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ASSET

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ASSET

โทเคโนมิกส์ ASSET

การคาดการณ์ราคา ASSET

ประวัติ ASSET

ASSET คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ASSETเป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค REAL (ASSET) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค REAL (ASSET) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ REAL ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ASSET เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ REAL ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา REAL (ASSET)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.26161---0.56%-6.30%+35.15%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา REAL

กระแสเงินทุน REAL

การไหลเข้าสุทธิราคา ASSETUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.26
2026-08-15$0.00 M0.26
2026-08-14$0.00 M0.27
2026-08-13$0.00 M0.26
2026-08-12$0.00 M0.26

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REAL

ASSET USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ASSET โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ASSET USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด REAL (ASSET) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน REAL ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ASSET/USDT
$0.26162
$0.26162$0.26162
-1.04%
1.59M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ASSET เป็น USD

จำนวน

ASSET
ASSET
USD
USD

1 ASSET = 0.26161 USD

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