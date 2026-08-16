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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล APriori รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล APriori รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค aPriori (APR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค aPriori (APR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ aPriori ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ APR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ aPriori ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori (APR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.18903---5.18%-12.64%+11.65%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา aPriori

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค APriori

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ APriori จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 5
ซื้อ 13
Moving Averages:ซื้อขาย 5เป็นกลาง 0ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 5ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1898
0.1897
R2
0.1897
0.1896
R1
0.1896
0.1896
PP
0.1895
0.1895
S1
0.1894
0.1894
S2
0.1893
0.1894
S3
0.1892
0.1893

สัญญาณตลาด APriori

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.64M
$7.57 M
$8.20 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.38M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$9.12 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$8.74 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.21M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$22.82 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$22.61 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน APriori

การไหลเข้าสุทธิราคา APRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.08 M0.18
2026-08-15-$0.66 M0.18
2026-08-14-$0.20 M0.54
2026-08-13$0.17 M0.50
2026-08-12$0.07 M0.43

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
APR/USDT
$0.18883
$0.18883$0.18883
+3.05%
3.66M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ APR เป็น USD

จำนวน

APR
APR
USD
USD

1 APR = 0.18903 USD

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