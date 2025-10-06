ราคาปัจจุบัน America Party วันนี้ คือ 0.0008852 USD ติดตามการอัปเดตราคา APETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา APETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน America Party วันนี้ คือ 0.0008852 USD ติดตามการอัปเดตราคา APETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา APETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

America Party โลโก้

ราคา America Party(APETH)

ราคาปัจจุบัน 1 APETH เป็น USD

$0.0008852
$0.0008852$0.0008852
-0.14%1D
USD
America Party (APETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:27:19 (UTC+8)

ข้อมูลราคา America Party (APETH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0008361
$ 0.0008361$ 0.0008361
ต่ำสุด 24h
$ 0.0009689
$ 0.0009689$ 0.0009689
สูงสุด 24h

$ 0.0008361
$ 0.0008361$ 0.0008361

$ 0.0009689
$ 0.0009689$ 0.0009689

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.32%

-0.13%

-21.65%

-21.65%

ราคาเรียลไทม์ America Party (APETH) คือ $ 0.0008852 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAPETH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0008361 และราคาสูงสุด $ 0.0009689 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ APETH คือ $ 0.041828596012183014 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000003393228455216

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น APETH มีการเปลี่ยนแปลง -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -21.65% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

America Party (APETH) ข้อมูลการตลาด

No.2153

$ 885.20K
$ 885.20K$ 885.20K

$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K

$ 885.20K
$ 885.20K$ 885.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ America Party คือ $ 885.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.20K อุปทานหมุนเวียนของ APETH คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 885.20K

ประวัติราคา America Party (APETH) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา America Party ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000001241-0.13%
30 วัน$ -0.0002238-20.19%
60 วัน$ -0.0020748-70.10%
90 วัน$ -0.0083768-90.45%
การเปลี่ยนแปลงราคา America Party ในวันนี้

วันนี้ APETH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000001241 (-0.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา America Party ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0002238 (-20.19%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา America Party ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน APETH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0020748 (-70.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา America Party ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0083768 (-90.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา America Party (APETH) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา America Partyทันที

อะไรคือ America Party (APETH)

$AP คือมีมโทเคนที่ใช้ธีมเกี่ยวกับแนวคิดของ American Party

America Party มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน America Party ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAPETHความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ America Party บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ America Party ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา America Party (USD)

America Party (APETH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ America Party (APETH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ America Party

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา America Party ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ America Party (APETH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ America Party (APETH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ APETHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ America Party (APETH)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ America Partyใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ America Party บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

APETH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 America Party(APETH) เป็น VND
23.294038
1 America Party(APETH) เป็น AUD
A$0.001336652
1 America Party(APETH) เป็น GBP
0.0006639
1 America Party(APETH) เป็น EUR
0.00075242
1 America Party(APETH) เป็น USD
$0.0008852
1 America Party(APETH) เป็น MYR
RM0.003708988
1 America Party(APETH) เป็น TRY
0.037142992
1 America Party(APETH) เป็น JPY
¥0.1345504
1 America Party(APETH) เป็น ARS
ARS$1.3036783
1 America Party(APETH) เป็น RUB
0.0701521
1 America Party(APETH) เป็น INR
0.078092344
1 America Party(APETH) เป็น IDR
Rp14.753327432
1 America Party(APETH) เป็น PHP
0.05235958
1 America Party(APETH) เป็น EGP
￡E.0.041931924
1 America Party(APETH) เป็น BRL
R$0.004744672
1 America Party(APETH) เป็น CAD
C$0.001230428
1 America Party(APETH) เป็น BDT
0.108330776
1 America Party(APETH) เป็น NGN
1.28849712
1 America Party(APETH) เป็น COP
$3.40461198
1 America Party(APETH) เป็น ZAR
R.0.015190032
1 America Party(APETH) เป็น UAH
0.037258068
1 America Party(APETH) เป็น TZS
T.Sh.2.1749364
1 America Party(APETH) เป็น VES
Bs0.1885476
1 America Party(APETH) เป็น CLP
$0.832088
1 America Party(APETH) เป็น PKR
Rs0.250830272
1 America Party(APETH) เป็น KZT
0.476166784
1 America Party(APETH) เป็น THB
฿0.028600812
1 America Party(APETH) เป็น TWD
NT$0.027069416
1 America Party(APETH) เป็น AED
د.إ0.003248684
1 America Party(APETH) เป็น CHF
Fr0.000699308
1 America Party(APETH) เป็น HKD
HK$0.006869152
1 America Party(APETH) เป็น AMD
֏0.338889968
1 America Party(APETH) เป็น MAD
.د.م0.008170396
1 America Party(APETH) เป็น MXN
$0.01628768
1 America Party(APETH) เป็น SAR
ريال0.0033195
1 America Party(APETH) เป็น ETB
Br0.134222876
1 America Party(APETH) เป็น KES
KSh0.114314728
1 America Party(APETH) เป็น JOD
د.أ0.0006276068
1 America Party(APETH) เป็น PLN
0.003204424
1 America Party(APETH) เป็น RON
лв0.003859472
1 America Party(APETH) เป็น SEK
kr0.00827662
1 America Party(APETH) เป็น BGN
лв0.001478284
1 America Party(APETH) เป็น HUF
Ft0.294665376
1 America Party(APETH) เป็น CZK
0.018474124
1 America Party(APETH) เป็น KWD
د.ك0.0002708712
1 America Party(APETH) เป็น ILS
0.0028769
1 America Party(APETH) เป็น BOB
Bs0.006116732
1 America Party(APETH) เป็น AZN
0.00150484
1 America Party(APETH) เป็น TJS
SM0.008179248
1 America Party(APETH) เป็น GEL
0.002407744
1 America Party(APETH) เป็น AOA
Kz0.806921764
1 America Party(APETH) เป็น BHD
.د.ب0.0003328352
1 America Party(APETH) เป็น BMD
$0.0008852
1 America Party(APETH) เป็น DKK
kr0.00566528
1 America Party(APETH) เป็น HNL
L0.023307316
1 America Party(APETH) เป็น MUR
0.040126116
1 America Party(APETH) เป็น NAD
$0.015287404
1 America Party(APETH) เป็น NOK
kr0.008816592
1 America Party(APETH) เป็น NZD
$0.001531396
1 America Party(APETH) เป็น PAB
B/.0.0008852
1 America Party(APETH) เป็น PGK
K0.003726692
1 America Party(APETH) เป็น QAR
ر.ق0.003222128
1 America Party(APETH) เป็น RSD
дин.0.08900686
1 America Party(APETH) เป็น UZS
soʻm10.795120224
1 America Party(APETH) เป็น ALL
L0.073507008
1 America Party(APETH) เป็น ANG
ƒ0.001584508
1 America Party(APETH) เป็น AWG
ƒ0.00159336
1 America Party(APETH) เป็น BBD
$0.0017704
1 America Party(APETH) เป็น BAM
KM0.001478284
1 America Party(APETH) เป็น BIF
Fr2.6104548
1 America Party(APETH) เป็น BND
$0.001141908
1 America Party(APETH) เป็น BSD
$0.0008852
1 America Party(APETH) เป็น JMD
$0.142012636
1 America Party(APETH) เป็น KHR
3.5693477
1 America Party(APETH) เป็น KMF
Fr0.3744396
1 America Party(APETH) เป็น LAK
19.243477876
1 America Party(APETH) เป็น LKR
රු0.2695434
1 America Party(APETH) เป็น MDL
L0.01495988
1 America Party(APETH) เป็น MGA
Ar3.951780656
1 America Party(APETH) เป็น MOP
P0.0070816
1 America Party(APETH) เป็น MVR
0.01354356
1 America Party(APETH) เป็น MWK
MK1.536804572
1 America Party(APETH) เป็น MZN
MT0.056573132
1 America Party(APETH) เป็น NPR
रु0.125025648
1 America Party(APETH) เป็น PYG
6.2778384
1 America Party(APETH) เป็น RWF
Fr1.2861956
1 America Party(APETH) เป็น SBD
$0.007285196
1 America Party(APETH) เป็น SCR
0.012100684
1 America Party(APETH) เป็น SRD
$0.035000808
1 America Party(APETH) เป็น SVC
$0.0077455
1 America Party(APETH) เป็น SZL
L0.015278552
1 America Party(APETH) เป็น TMT
m0.003107052
1 America Party(APETH) เป็น TND
د.ت0.002598062
1 America Party(APETH) เป็น TTD
$0.006010508
1 America Party(APETH) เป็น UGX
Sh3.0840368
1 America Party(APETH) เป็น XAF
Fr0.4974824
1 America Party(APETH) เป็น XCD
$0.00239004
1 America Party(APETH) เป็น XOF
Fr0.4974824
1 America Party(APETH) เป็น XPF
Fr0.0902904
1 America Party(APETH) เป็น BWP
P0.012587544
1 America Party(APETH) เป็น BZD
$0.001779252
1 America Party(APETH) เป็น CVE
$0.083775328
1 America Party(APETH) เป็น DJF
Fr0.1575656
1 America Party(APETH) เป็น DOP
$0.056679356
1 America Party(APETH) เป็น DZD
د.ج0.11498748
1 America Party(APETH) เป็น FJD
$0.002000552
1 America Party(APETH) เป็น GNF
Fr7.696814
1 America Party(APETH) เป็น GTQ
Q0.006780632
1 America Party(APETH) เป็น GYD
$0.185343176
1 America Party(APETH) เป็น ISK
kr0.1088796

America Party ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก America Party ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ America Party อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ America Party

วันนี้ America Party (APETH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน APETH เป็นUSD คือ 0.0008852 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน APETH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ APETH เป็น USD คือ $ 0.0008852 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ America Party คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ APETH คือ $ 885.20K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ APETH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ APETH คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ APETH คือเท่าใด?
APETH ถึงราคา ATH ที่ 0.041828596012183014 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ APETH คือเท่าไร?
APETH ถึงราคา ATL ที่ 0.000003393228455216 USD
ปริมาณการเทรดของ APETH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ APETH คือ $ 54.20K USD
ปีนี้ APETH จะสูงขึ้นอีกไหม?
APETH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา APETH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ America Party (APETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

