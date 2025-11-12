โทเคโนมิกส์ Ant Token (ANTY)

โทเคโนมิกส์ Ant Token (ANTY)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Ant Token (ANTY) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:29:21 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Ant Token (ANTY)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Ant Token (ANTY) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
--
----
อุปทานรวม:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
อุปทานหมุนเวียน:
--
----
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 2.82B
$ 2.82B$ 2.82B
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.12065
$ 0.12065$ 0.12065
ต่ำสุดตลอดกาล:
--
----
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.000028223
$ 0.000028223$ 0.000028223

ข้อมูล Ant Token (ANTY)

AntVerse คือจุดที่ AI มาบรรจบกับเกมและโลกเมตาเวิร์ส AI × เกมมิ่ง × เมตาเวิร์ส — ทั้งหมดรวมกันเพื่อสร้าง AntVerse คุณนำแรงบันดาลใจมา — เรื่องราว ไอเดีย วิสัยทัศน์ เรานำเอนจินมา — AI ที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นเกม ผลลัพธ์คือไมโครเวิร์สที่เล่นได้จริง — รังมดของคุณเอง แต่ยังไม่จบแค่นั้น รังมดแต่ละแห่งเชื่อมต่อกันได้ ขยายตัวได้ และวิวัฒนาการได้ เราจะร่วมกันสร้าง AntVerse — อาณานิคมดิจิทัลที่มีชีวิตและเติบโตอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติเด่น: ตัวสร้างเกมด้วย AI, ห้องเกมแบบโมดูลาร์ (รังมด), สถาปัตยกรรมเมตาเวิร์สที่ขยายได้, วงจรการสร้างแบบเรียลไทม์, ขับเคลื่อนด้วย $ANT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://antuniverse.net/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://web3-crypto.gitbook.io/antverse/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xaf8616bb7b308987765fef3d2e7502b9e2986cdc

โทเคโนมิกส์ Ant Token (ANTY): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Ant Token (ANTY) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นANTY สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น ANTY ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ANTY แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น ANTYกัน!

วิธีการซื้อ ANTY

สนใจเพิ่ม Ant Token (ANTY) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ ANTY รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Ant Token (ANTY)

การวิเคราะห์ประวัติราคา ANTY ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา ANTY

อยากรู้ว่า ANTY จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา ANTY ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

