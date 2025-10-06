ราคาปัจจุบัน Ant Token วันนี้ คือ 0.00188 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ANTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ant Token วันนี้ คือ 0.00188 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANTY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ANTY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ANTY

ข้อมูลราคา ANTY

เอกสารไวท์เปเปอร์ ANTY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ANTY

โทเคโนมิกส์ ANTY

การคาดการณ์ราคา ANTY

ประวัติ ANTY

ANTY คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ANTYเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ANTY

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Ant Token โลโก้

ราคา Ant Token(ANTY)

ราคาปัจจุบัน 1 ANTY เป็น USD

$0.00188
$0.00188$0.00188
+88.00%1D
USD
Ant Token (ANTY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:21:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ant Token (ANTY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
ต่ำสุด 24h
$ 0.12065
$ 0.12065$ 0.12065
สูงสุด 24h

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.12065
$ 0.12065$ 0.12065

--
----

--
----

-15.70%

+88.00%

+88.00%

+88.00%

ราคาเรียลไทม์ Ant Token (ANTY) คือ $ 0.00188 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดANTY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.001 และราคาสูงสุด $ 0.12065 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ANTY คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ANTY มีการเปลี่ยนแปลง -15.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +88.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +88.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ant Token (ANTY) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 18.80K
$ 18.80K$ 18.80K

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ant Token คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.52M อุปทานหมุนเวียนของ ANTY คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.80K

ประวัติราคา Ant Token (ANTY) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ant Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00088+88.00%
30 วัน$ +0.00088+88.00%
60 วัน$ +0.00088+88.00%
90 วัน$ +0.00088+88.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ant Token ในวันนี้

วันนี้ ANTY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00088 (+88.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ant Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.00088 (+88.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ant Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ANTY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00088 (+88.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ant Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00088 (+88.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ant Token (ANTY) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Ant Tokenทันที

อะไรคือ Ant Token (ANTY)

AntVerse คือจุดที่ AI มาบรรจบกับเกมและโลกเมตาเวิร์ส AI × เกมมิ่ง × เมตาเวิร์ส — ทั้งหมดรวมกันเพื่อสร้าง AntVerse คุณนำแรงบันดาลใจมา — เรื่องราว ไอเดีย วิสัยทัศน์ เรานำเอนจินมา — AI ที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นเกม ผลลัพธ์คือไมโครเวิร์สที่เล่นได้จริง — รังมดของคุณเอง แต่ยังไม่จบแค่นั้น รังมดแต่ละแห่งเชื่อมต่อกันได้ ขยายตัวได้ และวิวัฒนาการได้ เราจะร่วมกันสร้าง AntVerse — อาณานิคมดิจิทัลที่มีชีวิตและเติบโตอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติเด่น: ตัวสร้างเกมด้วย AI, ห้องเกมแบบโมดูลาร์ (รังมด), สถาปัตยกรรมเมตาเวิร์สที่ขยายได้, วงจรการสร้างแบบเรียลไทม์, ขับเคลื่อนด้วย $ANT

Ant Token มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Ant Token ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบANTYความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Ant Token บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Ant Token ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Ant Token (USD)

Ant Token (ANTY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ant Token (ANTY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ant Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ant Token ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Ant Token (ANTY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ant Token (ANTY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ANTYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Ant Token (ANTY)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Ant Tokenใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Ant Token บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ANTY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Ant Token(ANTY) เป็น VND
49.4722
1 Ant Token(ANTY) เป็น AUD
A$0.0028388
1 Ant Token(ANTY) เป็น GBP
0.00141
1 Ant Token(ANTY) เป็น EUR
0.001598
1 Ant Token(ANTY) เป็น USD
$0.00188
1 Ant Token(ANTY) เป็น MYR
RM0.0078772
1 Ant Token(ANTY) เป็น TRY
0.0788472
1 Ant Token(ANTY) เป็น JPY
¥0.28576
1 Ant Token(ANTY) เป็น ARS
ARS$2.76877
1 Ant Token(ANTY) เป็น RUB
0.1489524
1 Ant Token(ANTY) เป็น INR
0.166004
1 Ant Token(ANTY) เป็น IDR
Rp31.3333208
1 Ant Token(ANTY) เป็น PHP
0.111108
1 Ant Token(ANTY) เป็น EGP
￡E.0.0890368
1 Ant Token(ANTY) เป็น BRL
R$0.010058
1 Ant Token(ANTY) เป็น CAD
C$0.0026132
1 Ant Token(ANTY) เป็น BDT
0.2300744
1 Ant Token(ANTY) เป็น NGN
2.7405136
1 Ant Token(ANTY) เป็น COP
$7.230762
1 Ant Token(ANTY) เป็น ZAR
R.0.032242
1 Ant Token(ANTY) เป็น UAH
0.0791292
1 Ant Token(ANTY) เป็น TZS
T.Sh.4.61916
1 Ant Token(ANTY) เป็น VES
Bs0.40796
1 Ant Token(ANTY) เป็น CLP
$1.77284
1 Ant Token(ANTY) เป็น PKR
Rs0.530912
1 Ant Token(ANTY) เป็น KZT
1.0031868
1 Ant Token(ANTY) เป็น THB
฿0.0607428
1 Ant Token(ANTY) เป็น TWD
NT$0.057434
1 Ant Token(ANTY) เป็น AED
د.إ0.0068996
1 Ant Token(ANTY) เป็น CHF
Fr0.0014852
1 Ant Token(ANTY) เป็น HKD
HK$0.0145888
1 Ant Token(ANTY) เป็น AMD
֏0.7197392
1 Ant Token(ANTY) เป็น MAD
.د.م0.0173336
1 Ant Token(ANTY) เป็น MXN
$0.0346296
1 Ant Token(ANTY) เป็น SAR
ريال0.00705
1 Ant Token(ANTY) เป็น ETB
Br0.2848012
1 Ant Token(ANTY) เป็น KES
KSh0.2429712
1 Ant Token(ANTY) เป็น JOD
د.أ0.00133292
1 Ant Token(ANTY) เป็น PLN
0.0068244
1 Ant Token(ANTY) เป็น RON
лв0.0081968
1 Ant Token(ANTY) เป็น SEK
kr0.0175968
1 Ant Token(ANTY) เป็น BGN
лв0.0031396
1 Ant Token(ANTY) เป็น HUF
Ft0.6264536
1 Ant Token(ANTY) เป็น CZK
0.0392168
1 Ant Token(ANTY) เป็น KWD
د.ك0.00057528
1 Ant Token(ANTY) เป็น ILS
0.00611
1 Ant Token(ANTY) เป็น BOB
Bs0.0129908
1 Ant Token(ANTY) เป็น AZN
0.003196
1 Ant Token(ANTY) เป็น TJS
SM0.0173712
1 Ant Token(ANTY) เป็น GEL
0.0051136
1 Ant Token(ANTY) เป็น AOA
Kz1.7231892
1 Ant Token(ANTY) เป็น BHD
.د.ب0.00070688
1 Ant Token(ANTY) เป็น BMD
$0.00188
1 Ant Token(ANTY) เป็น DKK
kr0.012032
1 Ant Token(ANTY) เป็น HNL
L0.049444
1 Ant Token(ANTY) เป็น MUR
0.0853144
1 Ant Token(ANTY) เป็น NAD
$0.0323736
1 Ant Token(ANTY) เป็น NOK
kr0.0187624
1 Ant Token(ANTY) เป็น NZD
$0.0032336
1 Ant Token(ANTY) เป็น PAB
B/.0.00188
1 Ant Token(ANTY) เป็น PGK
K0.0079148
1 Ant Token(ANTY) เป็น QAR
ر.ق0.0068432
1 Ant Token(ANTY) เป็น RSD
дин.0.1891092
1 Ant Token(ANTY) เป็น UZS
soʻm22.6505972
1 Ant Token(ANTY) เป็น ALL
L0.1560024
1 Ant Token(ANTY) เป็น ANG
ƒ0.0033652
1 Ant Token(ANTY) เป็น AWG
ƒ0.003384
1 Ant Token(ANTY) เป็น BBD
$0.00376
1 Ant Token(ANTY) เป็น BAM
KM0.0031396
1 Ant Token(ANTY) เป็น BIF
Fr5.54412
1 Ant Token(ANTY) เป็น BND
$0.0024252
1 Ant Token(ANTY) เป็น BSD
$0.00188
1 Ant Token(ANTY) เป็น JMD
$0.3016084
1 Ant Token(ANTY) เป็น KHR
7.58063
1 Ant Token(ANTY) เป็น KMF
Fr0.79148
1 Ant Token(ANTY) เป็น LAK
40.8695644
1 Ant Token(ANTY) เป็น LKR
රු0.57246
1 Ant Token(ANTY) เป็น MDL
L0.0318848
1 Ant Token(ANTY) เป็น MGA
Ar8.430484
1 Ant Token(ANTY) เป็น MOP
P0.01504
1 Ant Token(ANTY) เป็น MVR
0.028764
1 Ant Token(ANTY) เป็น MWK
MK3.2638868
1 Ant Token(ANTY) เป็น MZN
MT0.120132
1 Ant Token(ANTY) เป็น NPR
रु0.2655312
1 Ant Token(ANTY) เป็น PYG
13.33296
1 Ant Token(ANTY) เป็น RWF
Fr2.72788
1 Ant Token(ANTY) เป็น SBD
$0.0154536
1 Ant Token(ANTY) เป็น SCR
0.02679
1 Ant Token(ANTY) เป็น SRD
$0.0743352
1 Ant Token(ANTY) เป็น SVC
$0.01645
1 Ant Token(ANTY) เป็น SZL
L0.0323736
1 Ant Token(ANTY) เป็น TMT
m0.00658
1 Ant Token(ANTY) เป็น TND
د.ت0.00548208
1 Ant Token(ANTY) เป็น TTD
$0.0127652
1 Ant Token(ANTY) เป็น UGX
Sh6.54992
1 Ant Token(ANTY) เป็น XAF
Fr1.05844
1 Ant Token(ANTY) เป็น XCD
$0.005076
1 Ant Token(ANTY) เป็น XOF
Fr1.05844
1 Ant Token(ANTY) เป็น XPF
Fr0.19176
1 Ant Token(ANTY) เป็น BWP
P0.0267336
1 Ant Token(ANTY) เป็น BZD
$0.0037788
1 Ant Token(ANTY) เป็น CVE
$0.1779232
1 Ant Token(ANTY) เป็น DJF
Fr0.33276
1 Ant Token(ANTY) เป็น DOP
$0.1206208
1 Ant Token(ANTY) เป็น DZD
د.ج0.244212
1 Ant Token(ANTY) เป็น FJD
$0.0042488
1 Ant Token(ANTY) เป็น GNF
Fr16.3466
1 Ant Token(ANTY) เป็น GTQ
Q0.0144008
1 Ant Token(ANTY) เป็น GYD
$0.3936344
1 Ant Token(ANTY) เป็น ISK
kr0.23124

Ant Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ant Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ant Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ant Token

วันนี้ Ant Token (ANTY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ANTY เป็นUSD คือ 0.00188 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ANTY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ANTY เป็น USD คือ $ 0.00188 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ant Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ANTY คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ANTY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ANTY คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ANTY คือเท่าใด?
ANTY ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ANTY คือเท่าไร?
ANTY ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ ANTY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ANTY คือ $ 1.52M USD
ปีนี้ ANTY จะสูงขึ้นอีกไหม?
ANTY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ANTY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:21:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ant Token (ANTY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ANTY เป็น USD

จำนวน

ANTY
ANTY
USD
USD

1 ANTY = 0.00188 USD

เทรด ANTY

ANTY/USDT
$0.00188
$0.00188$0.00188
+88.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,634.41
$112,634.41$112,634.41

-1.75%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,961.82
$3,961.82$3,961.82

-3.29%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03794
$0.03794$0.03794

-18.30%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.47
$192.47$192.47

-3.23%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9376
$3.9376$3.9376

+2.07%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,961.82
$3,961.82$3,961.82

-3.29%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,634.41
$112,634.41$112,634.41

-1.75%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.47
$192.47$192.47

-3.23%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5794
$2.5794$2.5794

-2.14%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19197
$0.19197$0.19197

-3.90%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009880
$0.009880$0.009880

-1.20%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.486
$1.486$1.486

+98.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000439
$0.0000000439$0.0000000439

+410.46%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009975
$0.009975$0.009975

+299.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.486
$1.486$1.486

+98.13%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00188
$0.00188$0.00188

+88.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000077
$0.0000000000000000077$0.0000000000000000077

+71.11%