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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ANSEM

ข้อมูลราคา ANSEM

ANSEM คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ANSEM

โทเคโนมิกส์ ANSEM

การคาดการณ์ราคา ANSEM

ประวัติ ANSEM

ANSEM คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ANSEMเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ANSEM

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค The Black Bull (ANSEM) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค The Black Bull (ANSEM) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ The Black Bull ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ANSEM เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ The Black Bull ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา The Black Bull (ANSEM)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.238--+34.99%+27.68%+4,660.00%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา The Black Bull

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค The Black Bull

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ The Black Bull จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 13
เป็นกลาง 5
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 1ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 4ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.2421
0.242
R2
0.242
0.2419
R1
0.2419
0.2419
PP
0.2418
0.2418
S1
0.2417
0.2417
S2
0.2416
0.2417
S3
0.2415
0.2416

สัญญาณตลาด The Black Bull

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.06M
$0.19 M
$0.25 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.28 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.31 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.12 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน The Black Bull

การไหลเข้าสุทธิราคา ANSEMUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ANSEM/USD1
$0.23939
$0.23939$0.23939
+3.12%
228.62K (USDT)
ANSEM/USDT
$0.238
$0.238$0.238
+1.91%
1.58M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ANSEM เป็น USD

จำนวน

ANSEM
ANSEM
USD
USD

1 ANSEM = 0.238 USD

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