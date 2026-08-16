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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Allora รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Allora รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Allora (ALLO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Allora (ALLO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Allora ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ALLO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Allora ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Allora (ALLO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.26468---15.08%-34.06%+219.93%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Allora

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Allora

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Allora จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 23
เป็นกลาง 2
ซื้อ 1
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 9เป็นกลาง 2ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.26491
0.26463
R2
0.26463
0.26441
R1
0.26432
0.26427
PP
0.26404
0.26404
S1
0.26373
0.26382
S2
0.26345
0.26368
S3
0.26314
0.26345

สัญญาณตลาด Allora

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.06M
$1.41 M
$1.47 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.24 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.26 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.08M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$8.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$8.20 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Allora

การไหลเข้าสุทธิราคา ALLOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.15 M0.27
2026-08-15$0.95 M0.26
2026-08-14$5.67 M0.27
2026-08-13$0.87 M0.29
2026-08-12$1.49 M0.31

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Allora

เทรดตลาด Allora (ALLO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Allora ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ALLO/USDT
$0.26468
$0.26468$0.26468
+2.41%
346.29K (USDT)
ALLO/USDC
$0.26413
$0.26413$0.26413
+2.27%
201.81K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ALLO เป็น USD

จำนวน

ALLO
ALLO
USD
USD

1 ALLO = 0.26468 USD

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