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ข้อมูลราคา ALCH

ALCH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ALCH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ALCH

โทเคโนมิกส์ ALCH

การคาดการณ์ราคา ALCH

ประวัติ ALCH

ALCH คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Alchemist AI (ALCH) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Alchemist AI (ALCH) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Alchemist AI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ALCH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Alchemist AI ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Alchemist AI (ALCH)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02561---9.25%-1.16%-66.92%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Alchemist AI

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Alchemist AI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Alchemist AI จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 8
เป็นกลาง 7
ซื้อ 11
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02563
0.02562
R2
0.02562
0.02561
R1
0.02561
0.02561
PP
0.0256
0.0256
S1
0.02559
0.02559
S2
0.02558
0.02559
S3
0.02557
0.02558

สัญญาณตลาด Alchemist AI

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.15M
$7.57 M
$8.72 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.40 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.41 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Alchemist AI

การไหลเข้าสุทธิราคา ALCHUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15-$0.01 M0.03
2026-08-14-$0.03 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12-$0.01 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ALCH/USDT
$0.02561
$0.02561$0.02561
-2.46%
2.07M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ALCH เป็น USD

จำนวน

ALCH
ALCH
USD
USD

1 ALCH = 0.02561 USD

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