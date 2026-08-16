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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล AKEDO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล AKEDO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค AKEDO (AKE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AKEDO (AKE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ AKEDO ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AKE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ AKEDO ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา AKEDO (AKE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0094118--+131.79%+719.84%+2,871.83%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AKEDO

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค AKEDO

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ AKEDO จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 0
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 0ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.009428
0.009408
R2
0.009408
0.009395
R1
0.009394
0.009387
PP
0.009374
0.009374
S1
0.00936
0.009361
S2
0.00934
0.009353
S3
0.009326
0.00934

สัญญาณตลาด AKEDO

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.28M
$4.27 M
$4.55 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
2.33M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$79.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$76.74 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
1.36M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$100.96 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$99.60 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน AKEDO

การไหลเข้าสุทธิราคา AKEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.12 M0.01
2026-08-15$0.24 M0.01
2026-08-14$0.37 M0.01
2026-08-13$0.52 M0.01
2026-08-12$0.05 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AKE/USDT
$0.0093732
$0.0093732$0.0093732
-11.40%
130.53M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AKE เป็น USD

จำนวน

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.0094118 USD

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